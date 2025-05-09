Антифашисты в Нидерландах обвинили Канаду в сокрытии преступлений
Антифашисты в Нидерландах обвинили Канаду в сокрытии собственных преступлений
Государственный флаг Канады. Архивное фото
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ГААГА, 9 мая - РИА Новости. Власти Канады, не разглашая имена нацистов, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, скрывают не только военных преступников, но и собственные преступления, заявил РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Представитель нидерландской антифашистской организации, комментируя нежелание канадских властей рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений, отметил, что таким образом Канада пытается сокрыть следы своей внешней политики в прошлом.
"Мы, конечно, осуждаем тот факт, что по соображениям конфиденциальности, что просто смешно, когда речь идет о военных преступниках, этот список не публикуется. Речь идет не только о сокрытии военных преступников, но и о сокрытии их собственных преступлений, потому что эти общины, связанные с (лидером украинских националистов Степаном) Бандерой, диаспора в Канаде, а также в Соединенных Штатах, сети на Украине использовались для совершения преступлений, чтобы вести гражданскую войну, которая длилась, если я не ошибаюсь, до 1953 года (действия националистического подполья УПА-ОУН* на западе Украины против советской власти - ред.)", - заявил де Гроот в разговоре с агентством.
По его словам, есть много историй военных преступлений и преступлений против человечности, за которые несут ответственность западные правительства, и отказ разглашать имена нацистов - часть усилий по сокрытию этих преступлений.
"Ведь если канадцы рассекретят эти документы, то, конечно, некоторые из этих людей, которые все еще живы, могут сказать им: "Хорошо, но вы привезли нас сюда, чтобы мы работали на вас". И они не хотят, чтобы с ними случился подобный пиар-провал. Кроме того, они считают, что, обнародовав этот список, они сыграют на руку России, потому что Россия говорит о нацистах на Украине", - отметил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов.
В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. Тогда Джастин Трюдо, который был тогда премьером страны, заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии Дешена.
Посольство РФ в Оттаве призывало канадские власти рассекретить доклад комиссии Дешена.
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14 ноября 2024, 18:56