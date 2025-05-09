https://ria.ru/20250509/niderlandy-2015897110.html

В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма

В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма - РИА Новости, 09.05.2025

В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма

Запад должен надавить на Украину, чтобы запретить там все, что прославляет нацизм – организации, символику, памятники, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T02:37:00+03:00

2025-05-09T02:37:00+03:00

2025-05-09T02:37:00+03:00

в мире

украина

россия

канада

ярослав хунка

степан бандера

украинская повстанческая армия

организации украинских националистов* (оун)*

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ГААГА, 9 мая - РИА Новости. Запад должен надавить на Украину, чтобы запретить там все, что прославляет нацизм – организации, символику, памятники, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. Комментируя ситуацию вокруг нежелания властей Канады рассекретить списки сотен нацистов, обвиняемых в совершении военных преступлений, де Гроот заявил, что Оттава, среди прочего, опасается, что после обнародования списка подтвердится правота России - о существовании нацизма на Украине. "Я думаю, что Западу следует обнародовать эти списки, чтобы убедиться, что каждый живой человек, который несет ответственность за такие преступления, по-прежнему преследуется по закону, и оказать давление на саму Украину, чтобы запретить все организации, основанные на прославлении нацистского сотрудничества, запретить все символы, которые напрямую связаны с этим движением, а также, что очень важно, разрушить все памятники, которые были построены на Украине в честь коллаборационистов, например, статуи", - считает представитель антифашистской организации. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. На Украине последние годы чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов. Так, во Львове не раз проходило факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html

https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html

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в мире, украина, россия, канада, ярослав хунка, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*