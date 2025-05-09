https://ria.ru/20250509/niderlandy-2015897110.html
В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма
В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма - РИА Новости, 09.05.2025
В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма
Запад должен надавить на Украину, чтобы запретить там все, что прославляет нацизм – организации, символику, памятники, такое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:37:00+03:00
2025-05-09T02:37:00+03:00
2025-05-09T02:37:00+03:00
в мире
украина
россия
канада
ярослав хунка
степан бандера
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 9 мая - РИА Новости. Запад должен надавить на Украину, чтобы запретить там все, что прославляет нацизм – организации, символику, памятники, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. Комментируя ситуацию вокруг нежелания властей Канады рассекретить списки сотен нацистов, обвиняемых в совершении военных преступлений, де Гроот заявил, что Оттава, среди прочего, опасается, что после обнародования списка подтвердится правота России - о существовании нацизма на Украине. "Я думаю, что Западу следует обнародовать эти списки, чтобы убедиться, что каждый живой человек, который несет ответственность за такие преступления, по-прежнему преследуется по закону, и оказать давление на саму Украину, чтобы запретить все организации, основанные на прославлении нацистского сотрудничества, запретить все символы, которые напрямую связаны с этим движением, а также, что очень важно, разрушить все памятники, которые были построены на Украине в честь коллаборационистов, например, статуи", - считает представитель антифашистской организации. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений. На Украине последние годы чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов. Так, во Львове не раз проходило факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html
https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html
украина
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, канада, ярослав хунка, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Украина, Россия, Канада, Ярослав Хунка, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*
В Нидерландах призвали надавить на Киев для запрета прославления нацизма
В Нидерландах призвали Запад надавить на Киев для запрета прославления нацизма