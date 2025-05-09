Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе
Финконсультант Никитина: вклад поможет накопить на обучение ребенка в вузе
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Родители могут накопить на обучение ребенка в вузе, открыв вклад с частичным снятием и подключив функцию автопополнения. Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант Алена Никитина.
Специалист посоветовала определить срок накопления, приоритетность этой цели по сравнению с другими и сумму, которую человек сможет откладывать ежемесячно. Разместить средства лучше на вкладе, чтобы получать проценты.
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Выбирать следует пополняемый вклад с частичным снятием. При наличии крупной суммы можно открыть депозит без снятия и разместить средства там и второй вклад с возможностью частичного снятия.
"Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Поэтому автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь", - отметила Никитина.
В целом начинать копить на обучение ребенка в вузе рекомендуется сразу после его рождения. При таком подходе сумма ежемесячных вложений может быть совсем скромной, заключила специалист.
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