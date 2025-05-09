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Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе - РИА Новости, 09.05.2025
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03:19 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/nakopleniya-2015899262.html
Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе
Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе - РИА Новости, 09.05.2025
Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе
Родители могут накопить на обучение ребенка в вузе, открыв вклад с частичным снятием и подключив функцию автопополнения. Об этом агентству "Прайм" рассказала... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:19:00+03:00
2025-05-09T03:19:00+03:00
общество
алена никитина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Родители могут накопить на обучение ребенка в вузе, открыв вклад с частичным снятием и подключив функцию автопополнения. Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант Алена Никитина.Специалист посоветовала определить срок накопления, приоритетность этой цели по сравнению с другими и сумму, которую человек сможет откладывать ежемесячно. Разместить средства лучше на вкладе, чтобы получать проценты.Выбирать следует пополняемый вклад с частичным снятием. При наличии крупной суммы можно открыть депозит без снятия и разместить средства там и второй вклад с возможностью частичного снятия."Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Поэтому автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь", - отметила Никитина.В целом начинать копить на обучение ребенка в вузе рекомендуется сразу после его рождения. При таком подходе сумма ежемесячных вложений может быть совсем скромной, заключила специалист.
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
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общество, алена никитина
Общество, Алена Никитина
Финконсультант научила правильно копить на учебу ребенка в вузе

Финконсультант Никитина: вклад поможет накопить на обучение ребенка в вузе

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Родители могут накопить на обучение ребенка в вузе, открыв вклад с частичным снятием и подключив функцию автопополнения. Об этом агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант Алена Никитина.
Специалист посоветовала определить срок накопления, приоритетность этой цели по сравнению с другими и сумму, которую человек сможет откладывать ежемесячно. Разместить средства лучше на вкладе, чтобы получать проценты.
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Выбирать следует пополняемый вклад с частичным снятием. При наличии крупной суммы можно открыть депозит без снятия и разместить средства там и второй вклад с возможностью частичного снятия.
"Если вам приходят деньги на карту, допустим, 10 числа, то лучше, чтобы 11 числа депозит автоматически пополнялся. Потому что практика показывает, что дисциплина есть не у каждого человека и она долго нарабатывается. Поэтому автоматизация этого процесса сильно облегчит жизнь", - отметила Никитина.
В целом начинать копить на обучение ребенка в вузе рекомендуется сразу после его рождения. При таком подходе сумма ежемесячных вложений может быть совсем скромной, заключила специалист.
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