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В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:02 09.05.2025 (обновлено: 09:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/moskva-2015922866.html
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной
Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:02:00+03:00
2025-05-09T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в продаже появился праздничный "Единый". На карте изобразили памятные слова и силуэт монумента "Родина-мать зовет!", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что купить новый тематический "Единый" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях метро. "Московский транспорт традиционно участвует в праздничных мероприятиях и проектах, посвященных Дню Победы. Специальный выпуск "Единых" — это способ напомнить о важной дате и выразить уважение подвигу героев", - подчеркнул заммэра.
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москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной

Ликсутов: в Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной "Единый"

© Фото : Дептранс МосквыТематический проездной "Единый"
Тематический проездной Единый - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Дептранс Москвы
Тематический проездной "Единый"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в продаже появился праздничный "Единый". На карте изобразили памятные слова и силуэт монумента "Родина-мать зовет!", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что купить новый тематический "Единый" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях метро.
"Московский транспорт традиционно участвует в праздничных мероприятиях и проектах, посвященных Дню Победы. Специальный выпуск "Единых" — это способ напомнить о важной дате и выразить уважение подвигу героев", - подчеркнул заммэра.
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