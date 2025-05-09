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В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной
Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:02:00+03:00
2025-05-09T09:02:00+03:00
2025-05-09T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в продаже появился праздничный "Единый". На карте изобразили памятные слова и силуэт монумента "Родина-мать зовет!", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что купить новый тематический "Единый" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях метро. "Московский транспорт традиционно участвует в праздничных мероприятиях и проектах, посвященных Дню Победы. Специальный выпуск "Единых" — это способ напомнить о важной дате и выразить уважение подвигу героев", - подчеркнул заммэра.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной
Ликсутов: в Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной "Единый"