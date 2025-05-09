https://ria.ru/20250509/moskva-2015922866.html

В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной

В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве ко Дню Победы выпустили тематический проездной

Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:02:00+03:00

2025-05-09T09:02:00+03:00

2025-05-09T09:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

максим ликсутов

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015926272_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_aeb540fe82a5243485f88a4cb15a8f57.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический проездной "Единый" выпустили в Москве ко Дню Победы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в продаже появился праздничный "Единый". На карте изобразили памятные слова и силуэт монумента "Родина-мать зовет!", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что купить новый тематический "Единый" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях метро. "Московский транспорт традиционно участвует в праздничных мероприятиях и проектах, посвященных Дню Победы. Специальный выпуск "Единых" — это способ напомнить о важной дате и выразить уважение подвигу героев", - подчеркнул заммэра.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне