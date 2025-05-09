https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html

В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы

В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что полиция останавливает автобусы с гражданами, направляющимися на марш Победы в Кишинев, посвященный... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:04:00+03:00

2025-05-09T10:04:00+03:00

2025-05-09T10:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

молдавия

кишинев

германия

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что полиция останавливает автобусы с гражданами, направляющимися на марш Победы в Кишинев, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба политсилы. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью. "Полицейские останавливают автобусы с гражданами, направляющимися на марш 9 Мая, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах", - говорится в Telegram-канале партии. В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014080804.html

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кишинев

германия

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Варвара Скокшина

молдавия, кишинев, германия, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне