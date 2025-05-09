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В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:04 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что полиция останавливает автобусы с гражданами, направляющимися на марш Победы в Кишинев, посвященный... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:04:00+03:00
2025-05-09T10:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
молдавия
кишинев
германия
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что полиция останавливает автобусы с гражданами, направляющимися на марш Победы в Кишинев, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба политсилы. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью. "Полицейские останавливают автобусы с гражданами, направляющимися на марш 9 Мая, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах", - говорится в Telegram-канале партии. В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html
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молдавия, кишинев, германия, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Кишинев, Германия, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы

В Молдавии полиция останавливает автобусы, едущие в Кишинев на марш Победы

© Sputnik / Родион ПрокаАвтомобили полиции в Кишиневе
Автомобили полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Родион Прока
Автомобили полиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов заявила, что полиция останавливает автобусы с гражданами, направляющимися на марш Победы в Кишинев, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба политсилы.
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью.
Митинг в защиту Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
24 апреля, 18:33
"Полицейские останавливают автобусы с гражданами, направляющимися на марш 9 Мая, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие злоупотребления со стороны полиции происходят в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах", - говорится в Telegram-канале партии.
В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
Вчера, 05:35
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Глава Координационного совета российских соотечественников, оргкомитета Победа и поискового движения Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Главу оргкомитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева
29 апреля, 15:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМолдавияКишиневГерманияМайя Санду80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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