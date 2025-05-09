Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:55 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015935939.html
В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ
В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ
Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:55:00+03:00
2025-05-09T09:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
молдавия
германия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны, сообщила депутат парламента от политформирования Регина Апостолова в своем Telegram-канале. "К празднику Великой Победы команда блока "Победа" провела масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны. В сёлах Вишневка, Минчены, Мошаны, а также в городах Бричаны, Кантемир и Криуляны мы привели в порядок памятники и мемориалы. И это лишь малая часть нашего вклада в сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее Молдовы", - написала Апостолова. Она отметила, что истинное уважение к прошлому выражается в поступках. "Забота о могилах защитников Родины - это наш долг и проявление патриотизма. Мы обязаны помнить, что благодаря подвигам этих людей мы можем жить под мирным небом и строить наше будущее", - подчеркнула депутат. Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015878096.html
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015877081.html
молдавия
германия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, молдавия, германия, кишинев, майя санду
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ

Депутат Апостолова: в Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны, сообщила депутат парламента от политформирования Регина Апостолова в своем Telegram-канале.
"К празднику Великой Победы команда блока "Победа" провела масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны. В сёлах Вишневка, Минчены, Мошаны, а также в городах Бричаны, Кантемир и Криуляны мы привели в порядок памятники и мемориалы. И это лишь малая часть нашего вклада в сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее Молдовы", - написала Апостолова.
Глава фракции БКС Влад Батрынча - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Оппозиционный блок БКС примет участие в марше Победы в Молдавии
8 мая, 21:38
Она отметила, что истинное уважение к прошлому выражается в поступках.
"Забота о могилах защитников Родины - это наш долг и проявление патриотизма. Мы обязаны помнить, что благодаря подвигам этих людей мы можем жить под мирным небом и строить наше будущее", - подчеркнула депутат.
Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии
8 мая, 19:21
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В парламенте Молдавии высказались о задержании представителей оппозиции
8 мая, 21:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиМолдавияГерманияКишиневМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала