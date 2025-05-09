https://ria.ru/20250509/moldavija-2015935939.html

В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ

В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

В Молдавии благоустроили места захоронения участников ВОВ

Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:55:00+03:00

2025-05-09T09:55:00+03:00

2025-05-09T09:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны, сообщила депутат парламента от политформирования Регина Апостолова в своем Telegram-канале. "К празднику Великой Победы команда блока "Победа" провела масштабное благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны в разных регионах страны. В сёлах Вишневка, Минчены, Мошаны, а также в городах Бричаны, Кантемир и Криуляны мы привели в порядок памятники и мемориалы. И это лишь малая часть нашего вклада в сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее Молдовы", - написала Апостолова. Она отметила, что истинное уважение к прошлому выражается в поступках. "Забота о могилах защитников Родины - это наш долг и проявление патриотизма. Мы обязаны помнить, что благодаря подвигам этих людей мы можем жить под мирным небом и строить наше будущее", - подчеркнула депутат. Блок "Победа" объединяет ряд оппозиционных политических сил и активно участвует в общественно-патриотических инициативах. В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в стране запланирован ряд памятных мероприятий, несмотря на разногласия в оценке исторических событий между властью и оппозицией. Акции по уходу за воинскими захоронениями проводятся ежегодно по инициативе местных активистов и общественных объединений. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015878096.html

https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015877081.html

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германия

кишинев

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в мире, справки, молдавия, германия, кишинев, майя санду