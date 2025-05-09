https://ria.ru/20250509/mo-2016016700.html
Российская ПВО за неделю сбила 8 ракет Storm Shadow
Российская ПВО за неделю сбила 8 ракет Storm Shadow - РИА Новости, 09.05.2025
Российская ПВО за неделю сбила 8 ракет Storm Shadow
Средства ПВО уничтожили за неделю 1615 дронов ВСУ, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых ракет большой дальности... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:57:00+03:00
2025-05-09T12:57:00+03:00
2025-05-09T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за неделю 1615 дронов ВСУ, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщило Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, девять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56506 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23249 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24608 орудий полевой артиллерии и минометов, 35193 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, великобритания, черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Великобритания, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российская ПВО за неделю сбила 8 ракет Storm Shadow
МО: российская ПВО за неделю сбила 8 ракет Storm Shadow и 1615 БПЛА