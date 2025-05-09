https://ria.ru/20250509/minoborony-2016016501.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ

ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:56:00+03:00

2025-05-09T12:56:00+03:00

2025-05-09T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250509/mo-2016016700.html

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2025

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)