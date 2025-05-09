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Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ
ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:56:00+03:00
2025-05-09T12:56:00+03:00
2025-05-09T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ
Минобороны: потери ВСУ в борьбе с группировкой "Север" превысили 1445 боевиков