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Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 09.05.2025 (обновлено: 13:02 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/minoborony-2016016501.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ
ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:56:00+03:00
2025-05-09T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1500 боевиков ВСУ

Минобороны: потери ВСУ в борьбе с группировкой "Север" превысили 1445 боевиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю до перемирия по случаю 80-летия Победы потеряли свыше 1445 военных и 10 танков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1445 боевиков. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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