https://ria.ru/20250509/minoborony-2016015093.html

Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025

Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:50:00+03:00

2025-05-09T12:50:00+03:00

2025-05-09T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны."Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", — отметили в ведомстве.Среди нарушений:Также украинские боевики четыре раза пытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях, а также провели 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.При этом российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, но зеркально реагируют на нарушения ВСУ, отвечая на все посягательства киевского режима.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины