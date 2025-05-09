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Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
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12:50 09.05.2025 (обновлено: 17:10 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/minoborony-2016015093.html
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:50:00+03:00
2025-05-09T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны."Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", — отметили в ведомстве.Среди нарушений:Также украинские боевики четыре раза пытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях, а также провели 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.При этом российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, но зеркально реагируют на нарушения ВСУ, отвечая на все посягательства киевского режима.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны: ВСУ совершили 1455 обстрелов и нанесли 3502 удара

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны.
«
"Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", — отметили в ведомстве.
Среди нарушений:
  • 1455 обстрелов российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов;
  • 23 атаки из реактивных систем залпового огня;
  • 3502 удара и сброса боеприпасов с дронов.
Также украинские боевики четыре раза пытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях, а также провели 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.
При этом российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, но зеркально реагируют на нарушения ВСУ, отвечая на все посягательства киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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