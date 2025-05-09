https://ria.ru/20250509/minoborony-2016015093.html
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.05.2025
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:50:00+03:00
2025-05-09T12:50:00+03:00
2025-05-09T17:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские подразделения 5026 раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны."Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", — отметили в ведомстве.Среди нарушений:Также украинские боевики четыре раза пытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях, а также провели 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.При этом российские военные продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, но зеркально реагируют на нарушения ВСУ, отвечая на все посягательства киевского режима.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Минобороны: ВСУ совершили 1455 обстрелов и нанесли 3502 удара