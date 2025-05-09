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ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 09.05.2025 (обновлено: 13:03 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/minoborony-2016014886.html
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2025
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны
Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:49:00+03:00
2025-05-09T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, сообщили в Минобороны РФ."В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны

Минобороны: ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ зеркально

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, сообщили в Минобороны РФ.
"В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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