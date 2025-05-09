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ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2025
ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны
Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:49:00+03:00
2025-05-09T12:49:00+03:00
2025-05-09T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, сообщили в Минобороны РФ."В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ зеркально