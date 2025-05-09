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ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны

ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2025

ВС России реагируют на нарушения перемирия ВСУ, сообщили в Минобороны

Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:49:00+03:00

2025-05-09T12:49:00+03:00

2025-05-09T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские войска в условиях, когда Киев нарушает режим перемирия, реагируют зеркально и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, сообщили в Минобороны РФ."В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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