https://ria.ru/20250509/mekhiko-2015896289.html

В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена

В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена - РИА Новости, 09.05.2025

В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена

По меньшей мере семь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико, под сооружением находятся... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T02:09:00+03:00

2025-05-09T02:09:00+03:00

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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико, под сооружением находятся люди, сообщила газета Milenio. "На данный момент сообщается о семи пострадавших, двое из которых находятся в состоянии критической тяжести. Поисковые работы под сооружением продолжаются", - говорится в материале на сайте Milenio. Сцена, расположенная в муниципалитете Густаво Мадеро, была построена к концерту по случаю дня матери, и на площадке в момент обрушения находилось немного людей. На месте происшествия работают подразделения медиков и гражданской обороны.

https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014599325.html

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в мире, мехико (город), мексика, происшествия