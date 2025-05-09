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В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена
В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена - РИА Новости, 09.05.2025
В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена
По меньшей мере семь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико, под сооружением находятся... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T02:09:00+03:00
2025-05-09T02:09:00+03:00
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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико, под сооружением находятся люди, сообщила газета Milenio. "На данный момент сообщается о семи пострадавших, двое из которых находятся в состоянии критической тяжести. Поисковые работы под сооружением продолжаются", - говорится в материале на сайте Milenio. Сцена, расположенная в муниципалитете Густаво Мадеро, была построена к концерту по случаю дня матери, и на площадке в момент обрушения находилось немного людей. На месте происшествия работают подразделения медиков и гражданской обороны.
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в мире, мехико (город), мексика, происшествия
В мире, Мехико (город), Мексика, Происшествия
В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена
Milenio: в Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена, есть пострадавшие