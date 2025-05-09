https://ria.ru/20250509/medvedev-2016079725.html

Обновленный официальный сайт Медведева начал работу

Обновленный официальный сайт Медведева начал работу - РИА Новости, 09.05.2025

Обновленный официальный сайт Медведева начал работу

Обновленный официальный сайт замглавы Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева начал работу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:03:00+03:00

2025-05-09T17:03:00+03:00

2025-05-09T17:09:00+03:00

технологии

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Обновленный официальный сайт замглавы Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева начал работу, сообщили в пресс-службе партии. "Начал работу обновленный официальный сайт Дмитрия Медведева. На обновленной платформе da-medvedev.ru доступна информация о работе Дмитрия Медведева в качестве заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии "Единая Россия", - говорится в пресс-релизе. В партии отметили, что на сайте публикуются посты, размещенные на официальных страницах Медведева в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram, создан архив фото- и видеоматериалов с мероприятий, а также авторских публикаций на различных информационных площадках. "Помимо этого, пользователи могут познакомиться с фотоработами Дмитрия Медведева", - добавили в ЕР.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015876054.html

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технологии, россия, дмитрий медведев, единая россия, политика