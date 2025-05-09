https://ria.ru/20250509/medvedev-2016066220.html
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев
Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:05:00+03:00
2025-05-09T16:05:00+03:00
2025-05-09T16:17:00+03:00
европа
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
в мире
евросоюз
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы, опубликованном в Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что подвиг поколения победителей не меркнет с годами."Мы вновь и вновь обращаемся к нему как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы нашего народа. Сегодня это особенно важно. Потому что нацизм, сменив лицо, надев новые одежды, вновь посмел поднять голову в Европы", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий медведев, общество, россия, в мире, евросоюз, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Европа, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, В мире, Евросоюз, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев
Медведев: нацизм снова распространяется в Европе в другом обличье