https://ria.ru/20250509/medvedev-2016066220.html

Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев

Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025

Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев

Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы, опубликованном в Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что подвиг поколения победителей не меркнет с годами."Мы вновь и вновь обращаемся к нему как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы нашего народа. Сегодня это особенно важно. Потому что нацизм, сменив лицо, надев новые одежды, вновь посмел поднять голову в Европы", - сказал Медведев.

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