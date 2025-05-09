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Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:05 09.05.2025 (обновлено: 16:17 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/medvedev-2016066220.html
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2025
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев
Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:05:00+03:00
2025-05-09T16:17:00+03:00
европа
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
в мире
евросоюз
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы, опубликованном в Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что подвиг поколения победителей не меркнет с годами."Мы вновь и вновь обращаемся к нему как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы нашего народа. Сегодня это особенно важно. Потому что нацизм, сменив лицо, надев новые одежды, вновь посмел поднять голову в Европы", - сказал Медведев.
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европа, дмитрий медведев, общество, россия, в мире, евросоюз, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Европа, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, В мире, Евросоюз, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Нацизм снова поднял голову в Европе, заявил Медведев

Медведев: нацизм снова распространяется в Европе в другом обличье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нацизм сегодня, "надев новые одежды", снова поднял голову в Европе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении с Днём Победы, опубликованном в Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что подвиг поколения победителей не меркнет с годами.
"Мы вновь и вновь обращаемся к нему как к нравственному ориентиру и источнику внутренней силы нашего народа. Сегодня это особенно важно. Потому что нацизм, сменив лицо, надев новые одежды, вновь посмел поднять голову в Европы", - сказал Медведев.
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