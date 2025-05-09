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Медведев приехал на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:46 09.05.2025 (обновлено: 09:47 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/medvedev-2015933973.html
Медведев приехал на парад Победы
Медведев приехал на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев приехал на парад Победы
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:46:00+03:00
2025-05-09T09:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Медведев каждый год посещает военный парад 9 мая. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, москва, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев приехал на парад Победы

Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве.
Медведев каждый год посещает военный парад 9 мая.
Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы
Вчера, 09:46
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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