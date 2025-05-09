https://ria.ru/20250509/medvedev-2015933973.html
Медведев приехал на парад Победы
Медведев приехал на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Медведев приехал на парад Победы
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:46:00+03:00
2025-05-09T09:46:00+03:00
2025-05-09T09:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Медведев каждый год посещает военный парад 9 мая. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2015933767.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев приехал на парад Победы
Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы