https://ria.ru/20250509/medvedev-2015933973.html

Медведев приехал на парад Победы

Медведев приехал на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Медведев приехал на парад Победы

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:46:00+03:00

2025-05-09T09:46:00+03:00

2025-05-09T09:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев приехал на парад по случаю 80-летия Победы на Красной площади в Москве. Медведев каждый год посещает военный парад 9 мая. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015933767.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне