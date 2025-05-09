https://ria.ru/20250509/malajzija-2016043706.html
В Малайзии отметили 80-летие Победы
В Малайзии отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Малайзии отметили 80-летие Победы
Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
малайзия
азербайджан
казахстан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия в стране. В акции приняли участие руководство и сотрудники Русского дома, а также посольств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "При почетном карауле присутствующие возложили цветы к памятному монументу, посвященному погибшим в Великой Отечественной войне, расположенному на территории представительства Россотрудничества. Была объявлена минута молчания", - отметили в дипмиссии. С приветственным словом к гостям обратился посол в Малайзии Наиль Латыпов, особо подчеркнув подвиг и героизм народа-победителя, а также необходимость сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
малайзия
азербайджан
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, азербайджан, казахстан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Малайзия, Азербайджан, Казахстан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Малайзии отметили 80-летие Победы
В Русском доме в Малайзии прошло мероприятие, посвященное 80-летию Победы