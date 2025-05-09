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В Малайзии отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/malajzija-2016043706.html
В Малайзии отметили 80-летие Победы
В Малайзии отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Малайзии отметили 80-летие Победы
Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:28:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
малайзия
азербайджан
казахстан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия в стране. В акции приняли участие руководство и сотрудники Русского дома, а также посольств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "При почетном карауле присутствующие возложили цветы к памятному монументу, посвященному погибшим в Великой Отечественной войне, расположенному на территории представительства Россотрудничества. Была объявлена минута молчания", - отметили в дипмиссии. С приветственным словом к гостям обратился посол в Малайзии Наиль Латыпов, особо подчеркнув подвиг и героизм народа-победителя, а также необходимость сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html
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в мире, малайзия, азербайджан, казахстан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Малайзия, Азербайджан, Казахстан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Малайзии отметили 80-летие Победы

В Русском доме в Малайзии прошло мероприятие, посвященное 80-летию Победы

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия в стране.
В акции приняли участие руководство и сотрудники Русского дома, а также посольств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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"При почетном карауле присутствующие возложили цветы к памятному монументу, посвященному погибшим в Великой Отечественной войне, расположенному на территории представительства Россотрудничества. Была объявлена минута молчания", - отметили в дипмиссии.
С приветственным словом к гостям обратился посол в Малайзии Наиль Латыпов, особо подчеркнув подвиг и героизм народа-победителя, а также необходимость сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМалайзияАзербайджанКазахстанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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