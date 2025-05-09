https://ria.ru/20250509/malajzija-2016043706.html

В Малайзии отметили 80-летие Победы

В Малайзии отметили 80-летие Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Малайзии отметили 80-летие Победы

Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:28:00+03:00

2025-05-09T14:28:00+03:00

2025-05-09T14:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

малайзия

азербайджан

казахстан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Русском доме в Малайзии, сообщила в своем Telegram-канале российская дипмиссия в стране. В акции приняли участие руководство и сотрудники Русского дома, а также посольств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "При почетном карауле присутствующие возложили цветы к памятному монументу, посвященному погибшим в Великой Отечественной войне, расположенному на территории представительства Россотрудничества. Была объявлена минута молчания", - отметили в дипмиссии. С приветственным словом к гостям обратился посол в Малайзии Наиль Латыпов, особо подчеркнув подвиг и героизм народа-победителя, а также необходимость сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

малайзия

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в мире, малайзия, азербайджан, казахстан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)