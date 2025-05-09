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Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция

Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2025

Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция

На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:48:00+03:00

2025-05-09T06:48:00+03:00

2025-05-09T08:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Военная техника на Красной площади LIVE: Военная техника на Красной площади 2025-05-09T06:48 true PT170M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео