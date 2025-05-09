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Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:48:00+03:00
2025-05-09T06:48:00+03:00
2025-05-09T08:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
россия
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LIVE: Военная техника на Красной площади
LIVE: Военная техника на Красной площади
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РИА Новости
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2025-05-09T06:48
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PT170M25S
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
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На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.