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Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:48 09.05.2025 (обновлено: 08:44 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/live-2015910215.html
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2025
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:48:00+03:00
2025-05-09T08:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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LIVE: Военная техника на Красной площади
LIVE: Военная техника на Красной площади
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция
На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2025-05-09T06:48
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PT170M25S

Подготовка к параду на Красной площади. Прямая трансляция

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На Красной площади проходит подготовка к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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