https://ria.ru/20250509/liksutov-2015646412.html

Ликсутов: в "Технополисе Москва" почтили память павших в День Победы

Ликсутов: в "Технополисе Москва" почтили память павших в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Ликсутов: в "Технополисе Москва" почтили память павших в День Победы

Представители Совета ветеранов Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, сотрудники предприятий и управляющей компании особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:00:00+03:00

2025-05-09T14:00:00+03:00

2025-05-09T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Представители Совета ветеранов Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, сотрудники предприятий и управляющей компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" возложили цветы к памятнику работникам автозавода в День Победы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Наши деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившиеся в тылу, — пример доблести, чести и отваги. Сохранять память о тех трагических событиях, чтить погибших на войне, защищать историческую правду — наша общая задача", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что в "Технополисе Москва" в 2025 году состоялись патриотические мероприятия, открылись тематические экспозиции, а 9 мая возложили цветы к памятнику работникам завода имени Ленинского комсомола.Монумент изображает рабочего, который с винтовкой в руке, уходит на фронт. Сооружение поставили четыре года назад недалеко от площадки "Печатники" на территории бывшего автозавода."В годы Великой Отечественной войны значительную часть производственного оборудования завода эвакуировали на Урал, а оставшиеся мощности были перепрофилированы под выпуск военной продукции", — приводит пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова.Он уточнил, что на предприятии чинили запчасти для танков Т-60, Т-70М, Т-34-76 и артиллерийские оружия, такие как пушки ЗИС-2. По его мнению, установленный монумент связывает поколения московских промышленных сотрудников.В 2025 году впервые возложили цветы также на братской могиле в селе Алабушево, где захоронены воины 8-й гвардейской и 354-й стрелковой дивизий.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев указал, что линия обороны столицы находилась на месте сегодняшнего Зеленограда. Осенью 1941 года солдаты этих дивизий бились за Москву. Воспоминания о героизме предков вселяют уверенность и поддерживают в трудную минуту.

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов