https://ria.ru/20250509/liksutov-2015631407.html

Ликсутов: 20 предприятий ОЭЗ Москвы посвятили достижения 80-летию Победы

Ликсутов: 20 предприятий ОЭЗ Москвы посвятили достижения 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Ликсутов: 20 предприятий ОЭЗ Москвы посвятили достижения 80-летию Победы

Более 20 предприятий особой экономической зоны "Технополис Москва" посвятили 80-летию Победы свои достижения за прошлый год в рамках акции "Трудовая вахта", это РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

анатолий гарбузов

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015628638_0:0:1534:864_1920x0_80_0_0_94415fa663d7486dd0290faeceecd6c7.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Более 20 предприятий особой экономической зоны "Технополис Москва" посвятили 80-летию Победы свои достижения за прошлый год в рамках акции "Трудовая вахта", это рост экономических показателей, внедрение новых разработок, выпуск импортозамещающей продукции и вклад сотрудников в развитие компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он отметил, что по итогам 2024 года предприятия ОЭЗ Москвы увеличили объем инвестиций и количество рабочих мест в 1,3 раза, а выручку — в 1,5 раза."История тыла — это история героизма обычных людей, которые, несмотря на трудности и лишения продолжали самоотверженно трудиться ради Победы. Сегодня российская высокотехнологичная промышленность отстаивает национальные интересы на новом фронте — обеспечивая технологический суверенитет страны. В память о подвиге народа компании ОЭЗ Москвы посвящают свои достижения поколению победителей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заммэра добавил, что в прошлом году объем произведенной импортозамещающей продукции увеличился в 1,4 раза, а с начала работы ОЭЗ суммарный объем таких товаров составил свыше 385,4 миллиарда рублей.В частности, среди участников акции — резидент ОЭЗ "Завод Протон", основанный в 1972 году как экспериментальная производственная база НИУ МИЭТ."Сегодня "Протон" продолжает создавать уникальную продукцию, среди которой — первые и единственные в мире зондовые микроскопы: космический, запущенный на орбиту Земли для анализа пыли и солнечного ветра, а также приборы для работы в условиях сильной радиации — в перчаточных боксах, горячих камерах атомных реакторов и термоядерных установках. В 2024 году выручка предприятия составила 4,7 миллиарда рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что это достижение завод посвятил памяти тружеников тыла.Также к акции присоединился Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), базовая кафедра которого расположена на площадке "Печатники". Комплекс берет начало от Тушинского авиационного вечернего техникума, который открылся в 1950 году при заводе имени В.В. Чернышева. Днем преподаватели и студенты трудились в цехах, а вечером переходили в аудитории — продолжать разработку передовых решений для отечественного самолетостроения.Многие выпускники тех лет были награждены за участие в создании двигателей для самолетов "Ил", "Як", "МиГ". МГОК сохраняет эти традиции и готовит востребованных технических специалистов. Кроме того, с нового учебного года на территории ОЭЗ начнет работу площадка практической подготовки "ЮГ" МГОК, рассчитанная на обучение 1560 человек ежегодно. Студенты будут проходить полный цикл подготовки: от проектирования до изготовления готового изделия. Расположение в ОЭЗ и участие действующих мастеров обеспечат высокий уровень подготовки.Новым участником акции стал резидент ОЭЗ "НПК Симба", который начал работу в октябре прошлого года. Компания специализируется на производстве литий-ионных аккумуляторов для легкого электротранспорта. Предприятие выпустило более 168 тысяч единиц продукции за короткий срок, а ежемесячный объем производства увеличился на 270%.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, итоги акции "Трудовая вахта" подведут на одном из торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. Участники получат благодарственные письма и памятные подарки. ОЭЗ "Технополис Москва" активно участвует в праздновании юбилея: до 9 мая запланировано около провести 15 мероприятий, в том числе фотовыставки — от "Военной истории Зеленограда" до экспозиций о роли науки и технологий в приближении Победы. Также пройдут конкурсы "Песни, опаленные войной" и "Поэзия Победы".Он заключил, что особый отклик вызывает участие в акции "Бессмертный полк". В колонну "ОЭЗ Технополис Москва" записано более 100 героев Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html

https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html

https://ria.ru/20250505/razvitie-2015117547.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне