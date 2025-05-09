Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 09.05.2025 (обновлено: 23:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/likhachev-2016128296.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС - РИА Новости, 09.05.2025
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС
Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:20:00+03:00
2025-05-09T23:01:00+03:00
сербия
россия
москва
в мире
алексей лихачев
владимир путин
александр вучич
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:49:3040:1759_1920x0_80_0_0_724fb3e73a02fb339f4123c32665eb7b.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС."Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.
https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016132593.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016130912.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974797511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd73c21f2ef77348ffa3bf91042ce9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, москва, в мире, алексей лихачев, владимир путин, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Сербия, Россия, Москва, В мире, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Александр Вучич, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС

Лихачев: Москва и Белград будут сотрудничать в строительстве АЭС в Сербии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
Вчера, 23:00
"Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.
Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС.
"Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия сделает все для восстановления отношений со Словакией, заявил Путин
Вчера, 22:42
 
СербияРоссияМоскваВ миреАлексей ЛихачевВладимир ПутинАлександр ВучичГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала