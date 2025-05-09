https://ria.ru/20250509/likhachev-2016128296.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС - РИА Новости, 09.05.2025
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС
Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:20:00+03:00
2025-05-09T22:20:00+03:00
2025-05-09T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Сербия будут сотрудничать в вопросах строительства АЭС на сербской территории, сообщил директор "Росатома" Алексей Лихачев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Фактически визит президента Вучича ознаменует начало нового этапа работы с Сербией в части возможного размещения атомных электростанций в Сербии. Вот такой знаменательный момент. С сегодняшнего дня официально в повестку дня российско-сербских отношений внесена атомная энергетика", - рассказал Лихачев.Директор "Росатома" подтвердил, что страны будут сотрудничать, в частности, в сфере строительства АЭС."Конечно", - ответил Лихачев на вопрос РИА Новости о том, идет ли речь о строительстве АЭС в Сербии.
https://ria.ru/20250509/slovakiya-2016132593.html
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сербия, россия, москва, в мире, алексей лихачев, владимир путин, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Сербия, Россия, Москва, В мире, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Александр Вучич, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и Сербии в строительстве АЭС
Лихачев: Москва и Белград будут сотрудничать в строительстве АЭС в Сербии