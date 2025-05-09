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Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html
Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму
Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму - РИА Новости, 09.05.2025
Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму
Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:48:00+03:00
2025-05-09T13:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
симферополь
украина
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
республика крым
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные мероприятия в Центре поддержки украинцев (ЦПУ) в Симферополе международного общественного движения "Другая Украина" начались с открытия выставки детских рисунков, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и награждения победителей конкурса. "Для нас, как и для большинства, праздник День Победы – это символ стойкости и героизма советского народа. К сожалению, сейчас Украину охватило безумие, обесцениваются подвиги ветеранов, переписывается история военных лет, уничтожаются символы Победы. Поэтому переселенцы благодарны России, что, живя здесь, можно не бояться гордо с Георгиевской ленточкой почтить память героев, спасших мир от фашизма", - сказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму Олег Бондаренко. По его словам, в День Победы главным для всех является возможность передать будущему поколению правдивую историю о подвигах дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, чтобы их помнили, чтили и гордились своими предками, своей страной и ее историей. Завершились праздничные мероприятия экскурсией по Симферополю, возложением цветов к Танку-памятнику освободителям города и могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
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общество, симферополь, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, республика крым, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Симферополь, Украина, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Республика Крым, День Победы

Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничные мероприятия в Центре поддержки украинцев (ЦПУ) в Симферополе международного общественного движения "Другая Украина" начались с открытия выставки детских рисунков, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и награждения победителей конкурса.
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Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы
Вчера, 09:26
"Для нас, как и для большинства, праздник День Победы – это символ стойкости и героизма советского народа. К сожалению, сейчас Украину охватило безумие, обесцениваются подвиги ветеранов, переписывается история военных лет, уничтожаются символы Победы. Поэтому переселенцы благодарны России, что, живя здесь, можно не бояться гордо с Георгиевской ленточкой почтить память героев, спасших мир от фашизма", - сказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму Олег Бондаренко.
По его словам, в День Победы главным для всех является возможность передать будущему поколению правдивую историю о подвигах дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, чтобы их помнили, чтили и гордились своими предками, своей страной и ее историей.
Завершились праздничные мероприятия экскурсией по Симферополю, возложением цветов к Танку-памятнику освободителям города и могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.
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