https://ria.ru/20250509/krym-2016031370.html

Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму

Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму - РИА Новости, 09.05.2025

Украинские переселенцы отметили День Победы в Крыму

Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:48:00+03:00

2025-05-09T13:48:00+03:00

2025-05-09T13:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

симферополь

украина

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Украинские переселенцы отметили День Победы в Симферополе, проведя выставку детских рисунков и возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные мероприятия в Центре поддержки украинцев (ЦПУ) в Симферополе международного общественного движения "Другая Украина" начались с открытия выставки детских рисунков, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и награждения победителей конкурса. "Для нас, как и для большинства, праздник День Победы – это символ стойкости и героизма советского народа. К сожалению, сейчас Украину охватило безумие, обесцениваются подвиги ветеранов, переписывается история военных лет, уничтожаются символы Победы. Поэтому переселенцы благодарны России, что, живя здесь, можно не бояться гордо с Георгиевской ленточкой почтить память героев, спасших мир от фашизма", - сказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму Олег Бондаренко. По его словам, в День Победы главным для всех является возможность передать будущему поколению правдивую историю о подвигах дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, чтобы их помнили, чтили и гордились своими предками, своей страной и ее историей. Завершились праздничные мероприятия экскурсией по Симферополю, возложением цветов к Танку-памятнику освободителям города и могиле Неизвестного солдата в парке имени Гагарина.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015925779.html

симферополь

украина

россия

республика крым

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общество, симферополь, украина, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, республика крым, день победы