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Колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Орла - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:01 09.05.2025 (обновлено: 19:09 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kolonna-2016102263.html
Колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Орла
Колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Орла - РИА Новости, 09.05.2025
Колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Орла
Колонна "Бессмертного полка" численностью 37 тысяч человек прошла 9 мая по улицам города Орел, в шествии принял участие губернатор региона Андрей Клычков,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:01:00+03:00
2025-05-09T19:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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андрей клычков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Колонна "Бессмертного полка" численностью 37 тысяч человек прошла 9 мая по улицам города Орел, в шествии принял участие губернатор региона Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства области. "В Орле в "Бессмертном полку" прошли 37 тысяч человек… В колонне "Бессмертного полка" прошли волонтеры, лидеры общественных организаций, первые лица региона, представители творческой интеллигенции, школьники и студенты, горожане. В одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны по улицам Орла пронесены фотографии воинов-интернационалистов, орловцев, погибших в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении. Отмечается, что участие в акции принял губернатор Андрей Клычков, он пронес портрет своего дедушки по материнской линии Андрея Андреевича Черного, служившего танкистом. Колонна "Бессмертного полка" проследовала от сквера Ермолова через Красный мост до сквера Танкистов, шествие сопровождалось музыкальными композициями Победы в исполнении духовых оркестров и музыкантов, которым большим хором подпевали орловцы. "Враги ждали, чтобы мы забыли свою историю, испугались нашей памяти. Но Орловщина, которая пережила много значимых событий, на территории которой начался перелом Великой Отечественной войны, не дрогнула. Нашим бойцам СВО важно, чтобы мы не смалодушничали, не отказались от празднования юбилея Победы. Сегодня улицы полны людей. Мы выбрали короткий маршрут для обеспечения безопасности, понимая риски. Рад, что здесь молодежь и старшее поколение", – сказал Клычков, которого цитирует пресс-служба. По данным властей, после завершения шествия для его участников был организован праздничный концерт. Также акция проходила в районах области.
https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html
https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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общество, орел, андрей клычков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орел, Андрей Клычков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Колонна "Бессмертного полка" прошла по улицам Орла

Колонна "Бессмертного полка" численностью 37 тысяч человек прошла по улицам Орла

© Фото : администрация города ОрлаКолонна "Бессмертного полка" в Орле
Колонна Бессмертного полка в Орле - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : администрация города Орла
Колонна "Бессмертного полка" в Орле
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Колонна "Бессмертного полка" численностью 37 тысяч человек прошла 9 мая по улицам города Орел, в шествии принял участие губернатор региона Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства области.
«
Орле в "Бессмертном полку" прошли 37 тысяч человек… В колонне "Бессмертного полка" прошли волонтеры, лидеры общественных организаций, первые лица региона, представители творческой интеллигенции, школьники и студенты, горожане. В одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны по улицам Орла пронесены фотографии воинов-интернационалистов, орловцев, погибших в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что участие в акции принял губернатор Андрей Клычков, он пронес портрет своего дедушки по материнской линии Андрея Андреевича Черного, служившего танкистом. Колонна "Бессмертного полка" проследовала от сквера Ермолова через Красный мост до сквера Танкистов, шествие сопровождалось музыкальными композициями Победы в исполнении духовых оркестров и музыкантов, которым большим хором подпевали орловцы.
«
"Враги ждали, чтобы мы забыли свою историю, испугались нашей памяти. Но Орловщина, которая пережила много значимых событий, на территории которой начался перелом Великой Отечественной войны, не дрогнула. Нашим бойцам СВО важно, чтобы мы не смалодушничали, не отказались от празднования юбилея Победы. Сегодня улицы полны людей. Мы выбрали короткий маршрут для обеспечения безопасности, понимая риски. Рад, что здесь молодежь и старшее поколение", – сказал Клычков, которого цитирует пресс-служба.
По данным властей, после завершения шествия для его участников был организован праздничный концерт. Также акция проходила в районах области.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоОрелАндрей Клычков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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