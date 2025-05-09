https://ria.ru/20250509/kndr-2016055217.html

Песков прокомментировал общение Путина с военными из КНДР

Песков прокомментировал общение Путина с военными из КНДР - РИА Новости, 09.05.2025

Песков прокомментировал общение Путина с военными из КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал общение президента Владимира Путина с военнослужащими из КНДР после парада Победы фактом признания... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:16:00+03:00

2025-05-09T15:26:00+03:00

кндр (северная корея)

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

дмитрий песков

сво

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал общение президента Владимира Путина с военнослужащими из КНДР после парада Победы фактом признания героических заслуг корейских бойцов."Это был такой факт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции", - сказал Песков "Первому каналу", комментируя общение Путина с военнослужащими из КНДР.Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельно пообщался на Красной площади с военными из КНДР.

https://ria.ru/20250509/parad-2015931839.html

кндр (северная корея)

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кндр (северная корея), 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия, дмитрий песков, сво