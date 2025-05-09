https://ria.ru/20250509/kirov-2016057232.html

В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"

В Кирове прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"

Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:23:00+03:00

2025-05-09T15:23:00+03:00

2025-05-09T15:23:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая – РИА Новости. Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Многотысячное шествие "Бессмертного полка". В этом году после перерыва возобновили его в очном формате. И количество тех, кто с гордостью прошел в одном строю со своими Героями, впечатляет. До Вечного огня колонна растянулась на несколько километров. 23 тысячи кировчан — дети и взрослые — несли портреты своих Героев. Все вместе шли в одном строю "Бессмертного полка". С фотографий на нас смотрели наши Герои — те, кто днями и ночами работал в тылу и те, кто сражался с врагом. Те, кто не дожил до победного мая 1945 и те, кто встретил радость Победы. Здесь целая летопись подвига нашего народа", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Как сообщает пресс-служба правительства региона, колонна "Бессмертного полка" прошла от улицы Карла Маркса по улице Московской до Вечного огня на Набережной Грина. Здесь участники акции почтили память кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, пронес губернатор Кировской области.

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общество, кировская область, киров, александр соколов, карл маркс