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В Кирове прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kirov-2016057232.html
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"
Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:23:00+03:00
2025-05-09T15:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
кировская область
киров
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая – РИА Новости. Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Многотысячное шествие "Бессмертного полка". В этом году после перерыва возобновили его в очном формате. И количество тех, кто с гордостью прошел в одном строю со своими Героями, впечатляет. До Вечного огня колонна растянулась на несколько километров. 23 тысячи кировчан — дети и взрослые — несли портреты своих Героев. Все вместе шли в одном строю "Бессмертного полка". С фотографий на нас смотрели наши Герои — те, кто днями и ночами работал в тылу и те, кто сражался с врагом. Те, кто не дожил до победного мая 1945 и те, кто встретил радость Победы. Здесь целая летопись подвига нашего народа", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Как сообщает пресс-служба правительства региона, колонна "Бессмертного полка" прошла от улицы Карла Маркса по улице Московской до Вечного огня на Набережной Грина. Здесь участники акции почтили память кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, пронес губернатор Кировской области.
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общество, кировская область, киров, александр соколов, карл маркс
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Карл Маркс
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"

В Кирове 23 тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая – РИА Новости. Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Многотысячное шествие "Бессмертного полка". В этом году после перерыва возобновили его в очном формате. И количество тех, кто с гордостью прошел в одном строю со своими Героями, впечатляет. До Вечного огня колонна растянулась на несколько километров. 23 тысячи кировчан — дети и взрослые — несли портреты своих Героев. Все вместе шли в одном строю "Бессмертного полка". С фотографий на нас смотрели наши Герои — те, кто днями и ночами работал в тылу и те, кто сражался с врагом. Те, кто не дожил до победного мая 1945 и те, кто встретил радость Победы. Здесь целая летопись подвига нашего народа", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, колонна "Бессмертного полка" прошла от улицы Карла Маркса по улице Московской до Вечного огня на Набережной Грина. Здесь участники акции почтили память кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, пронес губернатор Кировской области.
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