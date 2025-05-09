https://ria.ru/20250509/kirov-2016057232.html
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"
Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:23:00+03:00
2025-05-09T15:23:00+03:00
2025-05-09T15:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
кировская область
киров
александр соколов
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930923_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_ceb65bde811a85bae403bf6c18033614.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая – РИА Новости. Двадцать три тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Многотысячное шествие "Бессмертного полка". В этом году после перерыва возобновили его в очном формате. И количество тех, кто с гордостью прошел в одном строю со своими Героями, впечатляет. До Вечного огня колонна растянулась на несколько километров. 23 тысячи кировчан — дети и взрослые — несли портреты своих Героев. Все вместе шли в одном строю "Бессмертного полка". С фотографий на нас смотрели наши Герои — те, кто днями и ночами работал в тылу и те, кто сражался с врагом. Те, кто не дожил до победного мая 1945 и те, кто встретил радость Победы. Здесь целая летопись подвига нашего народа", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Как сообщает пресс-служба правительства региона, колонна "Бессмертного полка" прошла от улицы Карла Маркса по улице Московской до Вечного огня на Набережной Грина. Здесь участники акции почтили память кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны, пронес губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016016070.html
кировская область
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015930923_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_41aeb88636449dc4b0b5e963c2d862b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кировская область, киров, александр соколов, карл маркс
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Карл Маркс
В Кирове прошла акция "Бессмертный полк"
В Кирове 23 тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"