Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы
Патриарх Кирилл: российские воины в ходе СВО противостоят фашисткой злобе
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Патриарх Кирилл на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы министру обороны России Андрею Белоусову.
"Всенародно отмечая эту знаменательную дату, мы вновь осознаем, сколь нелегок был путь, приведший к долгожданной Победе, знаем, ценой каких огромных усилий и жертв наши достославные предшественники смогли одолеть и сокрушить врага. Ныне защитники нашей страны, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, мужественно противостоят фашисткой злобе и ненависти в зоне проведения специальной военной операции, являют подлинную силу духа и деятельный патриотизм", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ.
"Да благословит их Господь и укрепит в победном прохождении сего нелегкого поприща. Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации душевной и телесной крепости, помощи Божией и успехов в служении Отечеству", - заключил предстоятель РПЦ.
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