https://ria.ru/20250509/kirill-2016003343.html

Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы

Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы

Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:22:00+03:00

2025-05-09T12:22:00+03:00

2025-05-09T12:23:00+03:00

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андрей белоусов

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы министру обороны России Андрею Белоусову. "Всенародно отмечая эту знаменательную дату, мы вновь осознаем, сколь нелегок был путь, приведший к долгожданной Победе, знаем, ценой каких огромных усилий и жертв наши достославные предшественники смогли одолеть и сокрушить врага. Ныне защитники нашей страны, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, мужественно противостоят фашисткой злобе и ненависти в зоне проведения специальной военной операции, являют подлинную силу духа и деятельный патриотизм", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ. "Да благословит их Господь и укрепит в победном прохождении сего нелегкого поприща. Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации душевной и телесной крепости, помощи Божией и успехов в служении Отечеству", - заключил предстоятель РПЦ.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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россия, андрей белоусов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, парад победы