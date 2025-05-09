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Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:22 09.05.2025 (обновлено: 12:23 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kirill-2016003343.html
Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы
Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы
Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:22:00+03:00
2025-05-09T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
андрей белоусов
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
парад победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы министру обороны России Андрею Белоусову. "Всенародно отмечая эту знаменательную дату, мы вновь осознаем, сколь нелегок был путь, приведший к долгожданной Победе, знаем, ценой каких огромных усилий и жертв наши достославные предшественники смогли одолеть и сокрушить врага. Ныне защитники нашей страны, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, мужественно противостоят фашисткой злобе и ненависти в зоне проведения специальной военной операции, являют подлинную силу духа и деятельный патриотизм", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ. "Да благословит их Господь и укрепит в победном прохождении сего нелегкого поприща. Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации душевной и телесной крепости, помощи Божией и успехов в служении Отечеству", - заключил предстоятель РПЦ.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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россия, андрей белоусов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Андрей Белоусов, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Парад Победы
Патриарх Кирилл поздравил Белоусова с Днем Победы

Патриарх Кирилл: российские воины в ходе СВО противостоят фашисткой злобе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Патриарх Кирилл на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Кирилл на трибуне на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские воины, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, в ходе СВО противостоят фашисткой злобе, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы министру обороны России Андрею Белоусову.
"Всенародно отмечая эту знаменательную дату, мы вновь осознаем, сколь нелегок был путь, приведший к долгожданной Победе, знаем, ценой каких огромных усилий и жертв наши достославные предшественники смогли одолеть и сокрушить врага. Ныне защитники нашей страны, вдохновляясь примерами доблести и героизма дедов и отцов, мужественно противостоят фашисткой злобе и ненависти в зоне проведения специальной военной операции, являют подлинную силу духа и деятельный патриотизм", - написал патриарх Кирилл, слова которого приведены на сайте РПЦ.
"Да благословит их Господь и укрепит в победном прохождении сего нелегкого поприща. Желаю Вам и всему личному составу Вооруженных сил Российской Федерации душевной и телесной крепости, помощи Божией и успехов в служении Отечеству", - заключил предстоятель РПЦ.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАндрей БелоусовРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ОбществоПарад Победы
 
 
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