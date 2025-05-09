https://ria.ru/20250509/kemerovo-2015912919.html

В Кемерово прошел марш в честь 80-летия Победы

В Кемерово прошел марш в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Кемерово прошел марш в честь 80-летия Победы

Торжественный марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на главной площади Кемерово - площади Советов, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:24:00+03:00

2025-05-09T07:24:00+03:00

2025-05-09T08:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

невельский район

псковская область

псков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юнармия

т-34

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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Торжественный марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на главной площади Кемерово - площади Советов, передает корреспондент РИА Новости. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и участники специальной военной операции. Открыл торжественный марш танк Т-34 с копией знамени Победы. Эта боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. Танк на полной скорости ходил в лихие атаки под Псковом против тяжелых "Тигров" и "Пантер". Расчеты Кемеровского президентского кадетского училища, сотрудники уголовно-исполнительной системы Кузбасса, личный состав Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кузбассу, сотрудники Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по региону, Главного управления МЧС России по Кемеровской области, Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната полиции, парадные расчеты "Юнармии", Военного учебного центра Кузбасского Государственного технического университета имени Горбачева, кадет Губернаторской женской гимназии-интерната, кинологической службы ГУФСИН региона и Главного управления МВД по Кузбассу со своими питомцами, а также рота курсантов регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" прошли торжественным маршем по площади Советов. Завершил торжественный марш сводный оркестр в составе Губернаторского духового оркестра, оркестра кемеровского Президентского кадетского училища, оркестра Главного управления МЧС по Кузбассу под управлением подполковника Анатолия Кошеварова. Также по главной площади Кемерово проехала техника времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250509/novosibirsk-2015912436.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015909360.html

невельский район

псковская область

псков

кемерово

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Марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Кемерово Марш в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Кемерово на площади Советов, его открыл легендарный танк Т-34 с копией знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. Также в столице Кузбасса прошло шествие "Бессмертного полка". 2025-05-09T07:24 true PT0M33S

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общество, невельский район, псковская область, псков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юнармия, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне, кемерово