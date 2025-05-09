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Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани

Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани - РИА Новости, 09.05.2025

Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани

Легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии" и 34 парадных расчета военнослужащих, курсантов, суворовцев приняли участие в торжественном прохождении войск... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:25:00+03:00

2025-05-09T18:25:00+03:00

2025-05-09T18:25:00+03:00

республика татарстан

россия

казань

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии" и 34 парадных расчета военнослужащих, курсантов, суворовцев приняли участие в торжественном прохождении войск Казанского гарнизона по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "За долгие четыре года Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе каждой советской семьи. Только из нашей республики на фронт ушли 700 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих сил на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную Победу", - напомнил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что героизм фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны. Стойкость и мужество поколения победителей, их самозабвенная преданность Отчизне никогда не будут забыты. По словам Минниханова, сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции так же, как и в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют несгибаемую волю и готовность к любым испытаниям, отважно сражаются за безопасность и суверенитет России. Торжественным маршем по площади Тысячелетия прошли военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны боевых действий, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии". В 1942-1943 годах жители республики собрали более 100 миллионов рублей для помощи фронту. Эти средства были использованы для приобретения новейшей техники, в том числе Красной армии были переданы две колонны танков Т-34, на которые нанесли надписи "Колхозник Татарии" и другие. За легендарным танком проехали танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ100, плавающий транспортер ПТ-76, "Катюша" БМ-13, грузовой (бортовой) автомобиль ЗИС-5, БТР 82А, Т90 "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, БМ-Т, БМП-3, мотоциклы "Днепр" и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ. По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей.

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)