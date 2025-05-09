Рейтинг@Mail.ru
Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kazan-2016095858.html
Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани
Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани - РИА Новости, 09.05.2025
Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани
Легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии" и 34 парадных расчета военнослужащих, курсантов, суворовцев приняли участие в торжественном прохождении войск... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:25:00+03:00
2025-05-09T18:25:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016095515_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_88d38c0b8b563944a7a55b0fa8543f01.jpg
КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии" и 34 парадных расчета военнослужащих, курсантов, суворовцев приняли участие в торжественном прохождении войск Казанского гарнизона по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "За долгие четыре года Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе каждой советской семьи. Только из нашей республики на фронт ушли 700 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих сил на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную Победу", - напомнил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что героизм фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны. Стойкость и мужество поколения победителей, их самозабвенная преданность Отчизне никогда не будут забыты. По словам Минниханова, сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции так же, как и в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют несгибаемую волю и готовность к любым испытаниям, отважно сражаются за безопасность и суверенитет России. Торжественным маршем по площади Тысячелетия прошли военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны боевых действий, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии". В 1942-1943 годах жители республики собрали более 100 миллионов рублей для помощи фронту. Эти средства были использованы для приобретения новейшей техники, в том числе Красной армии были переданы две колонны танков Т-34, на которые нанесли надписи "Колхозник Татарии" и другие. За легендарным танком проехали танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ100, плавающий транспортер ПТ-76, "Катюша" БМ-13, грузовой (бортовой) автомобиль ЗИС-5, БТР 82А, Т90 "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, БМ-Т, БМП-3, мотоциклы "Днепр" и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ. По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей.
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016095515_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_4c7921c0bf85c14442d137b959f2860e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)

Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона состоялось в Казани

© Фото : Правительство Республики ТатарстанПарад Победы в Казани
Парад Победы в Казани - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Правительство Республики Татарстан
Парад Победы в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии" и 34 парадных расчета военнослужащих, курсантов, суворовцев приняли участие в торжественном прохождении войск Казанского гарнизона по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"За долгие четыре года Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе каждой советской семьи. Только из нашей республики на фронт ушли 700 тысяч человек. Половина из них не вернулась.
Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих сил на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную Победу", - напомнил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Он отметил, что героизм фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны. Стойкость и мужество поколения победителей, их самозабвенная преданность Отчизне никогда не будут забыты.
По словам Минниханова, сегодня наши бойцы в ходе специальной военной операции так же, как и в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют несгибаемую волю и готовность к любым испытаниям, отважно сражаются за безопасность и суверенитет России.
Торжественным маршем по площади Тысячелетия прошли военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны боевых действий, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы.
Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии". В 1942-1943 годах жители республики собрали более 100 миллионов рублей для помощи фронту. Эти средства были использованы для приобретения новейшей техники, в том числе Красной армии были переданы две колонны танков Т-34, на которые нанесли надписи "Колхозник Татарии" и другие.
За легендарным танком проехали танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ100, плавающий транспортер ПТ-76, "Катюша" БМ-13, грузовой (бортовой) автомобиль ЗИС-5, БТР 82А, Т90 "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, БМ-Т, БМП-3, мотоциклы "Днепр" и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ. По традиции парад завершился проездом ретроавтомобилей.
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала