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В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:17 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/katyusha-2016094522.html
В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши"
В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши" - РИА Новости, 09.05.2025
В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши"
Всем известная песня "Катюша" прозвучала в День Победы на площади 400-летия Тюмени в исполнении 431 музыканта, рекорд по самой массовой игре на баяне и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:17:00+03:00
2025-05-09T18:17:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Всем известная песня "Катюша" прозвучала в День Победы на площади 400-летия Тюмени в исполнении 431 музыканта, рекорд по самой массовой игре на баяне и аккордеоне зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "В Тюмени установлен рекорд России по самому массовому исполнению композиции "Катюша" на баяне и аккордеоне. 431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. На мероприятии также исполнены композиции "День Победы", "Прощание славянки", - говорится в сообщении. Главным дирижёром сводного оркестра народных инструментов, в котором играли как профессионалы, так и любители разных возрастов, выступил директор школы № 73 "Лира" Василий Химей. Акцией "Гимн Победе" и рекордом "Самое большое количество аккордеонистов, баянистов и гармонистов в одной локации в России" в Тюмени дали старт третьему открытому чемпионату России по аккордеону и баяну, отметили в пресс-службе администрации города.
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тюмень, россия, тюменская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Тюмень, Россия, Тюменская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши"

В Тюмени поставили рекорд по массовому исполнению "Катюши" на баяне и аккордеоне

© Fotolia / Kalle Kolodziej Баянист
Баянист - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Fotolia / Kalle Kolodziej
Баянист. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Всем известная песня "Катюша" прозвучала в День Победы на площади 400-летия Тюмени в исполнении 431 музыканта, рекорд по самой массовой игре на баяне и аккордеоне зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Тюмени установлен рекорд России по самому массовому исполнению композиции "Катюша" на баяне и аккордеоне. 431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. На мероприятии также исполнены композиции "День Победы", "Прощание славянки", - говорится в сообщении.
Главным дирижёром сводного оркестра народных инструментов, в котором играли как профессионалы, так и любители разных возрастов, выступил директор школы № 73 "Лира" Василий Химей. Акцией "Гимн Победе" и рекордом "Самое большое количество аккордеонистов, баянистов и гармонистов в одной локации в России" в Тюмени дали старт третьему открытому чемпионату России по аккордеону и баяну, отметили в пресс-службе администрации города.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Астраханской области студенты из семи стран исполнили "Катюшу"
5 мая, 18:01
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТюменьРоссияТюменская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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