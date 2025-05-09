https://ria.ru/20250509/katyusha-2016094522.html

В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши"

В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши" - РИА Новости, 09.05.2025

В Тюмени установили рекорд по массовому исполнению "Катюши"

Всем известная песня "Катюша" прозвучала в День Победы на площади 400-летия Тюмени в исполнении 431 музыканта, рекорд по самой массовой игре на баяне и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:17:00+03:00

2025-05-09T18:17:00+03:00

2025-05-09T18:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

тюмень

россия

тюменская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Всем известная песня "Катюша" прозвучала в День Победы на площади 400-летия Тюмени в исполнении 431 музыканта, рекорд по самой массовой игре на баяне и аккордеоне зафиксировал главный редактор Книги рекордов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "В Тюмени установлен рекорд России по самому массовому исполнению композиции "Катюша" на баяне и аккордеоне. 431 музыкант на площади 400-летия Тюмени исполнил композицию военных лет. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. На мероприятии также исполнены композиции "День Победы", "Прощание славянки", - говорится в сообщении. Главным дирижёром сводного оркестра народных инструментов, в котором играли как профессионалы, так и любители разных возрастов, выступил директор школы № 73 "Лира" Василий Химей. Акцией "Гимн Победе" и рекордом "Самое большое количество аккордеонистов, баянистов и гармонистов в одной локации в России" в Тюмени дали старт третьему открытому чемпионату России по аккордеону и баяну, отметили в пресс-службе администрации города.

https://ria.ru/20250505/studenty-2015132783.html

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тюмень, россия, тюменская область, 80-летие победы в великой отечественной войне