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Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии

Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии - РИА Новости, 09.05.2025

Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:47:00+03:00

2025-05-09T07:47:00+03:00

2025-05-09T07:47:00+03:00

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Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.

германия

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина. Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных. Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война. 2025-05-09T07:47 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, германия, берлин (город), европа, видео, видео