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Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии - РИА Новости, 09.05.2025
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:47:00+03:00
2025-05-09T07:47:00+03:00
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Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015910584_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7010ca0018cacca63cb9d5c321fe9a16.jpg
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.
Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
2025-05-09T07:47
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PT2M16S
РИА Новости
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в мире, германия, берлин (город), европа, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Берлин (город), Европа, Видео
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.
Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.