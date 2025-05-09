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Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:47 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kapitulyatsiya-2015914726.html
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии - РИА Новости, 09.05.2025
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:47:00+03:00
2025-05-09T07:47:00+03:00
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Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
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353
60
353
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Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина. Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных. Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Берлин (город), Европа, Видео
Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.
2025-05-09T07:47
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Конец войне: как был подписан Акт о военной капитуляции Германии

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Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил положил конец Великой Отечественной войне. Он был подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина.
Церемония подписания состоялась в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому — в 00:43 9 мая). Из-за разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГерманияБерлин (город)ЕвропаВидео
 
 
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