https://ria.ru/20250509/izrail-2016077852.html

Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена

Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 09.05.2025

Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:59:00+03:00

2025-05-09T16:59:00+03:00

2025-05-09T16:59:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. В пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов центральной части Израиля в связи с пуском ракеты йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Ранее на этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Израилю "болезненный ответ" на его бомбардировки.

https://ria.ru/20250507/khusity-2015682623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году