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Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 09.05.2025
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:59:00+03:00
2025-05-09T16:59:00+03:00
2025-05-09T16:59:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. В пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов центральной части Израиля в связи с пуском ракеты йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Ранее на этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Израилю "болезненный ответ" на его бомбардировки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена
ЦАХАЛ: Израиль перехватил очередную ракету, запущенную из Йемена