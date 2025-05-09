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Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 09.05.2025
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16:59 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/izrail-2016077852.html
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 09.05.2025
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:59:00+03:00
2025-05-09T16:59:00+03:00
в мире
израиль
йемен
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ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. В пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов центральной части Израиля в связи с пуском ракеты йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Ранее на этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Израилю "болезненный ответ" на его бомбардировки.
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в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль заявил о перехвате очередной ракеты, запущенной из Йемена

ЦАХАЛ: Израиль перехватил очередную ракету, запущенную из Йемена

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена.
«
"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
В пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов центральной части Израиля в связи с пуском ракеты йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).
Ранее на этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также по цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Израилю "болезненный ответ" на его бомбардировки.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле
7 мая, 20:25
 
В миреИзраильЙеменСанаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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