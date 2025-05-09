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Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2025
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14:19 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/izrail-2016040867.html
Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа
Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2025
Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:19:00+03:00
2025-05-09T14:19:00+03:00
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израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "За последние 24 часа ВВС ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 60 террористическим объектам в секторе Газа, включая террористов, военные сооружения, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС
Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа

Израильская армия за сутки нанесла удары по 60 объектам в секторе Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
«
"За последние 24 часа ВВС ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 60 террористическим объектам в секторе Газа, включая террористов, военные сооружения, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАС
 
 
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