Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа
Израильская армия за сутки нанесла удары по 60 объектам в секторе Газа
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
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"За последние 24 часа ВВС ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 60 террористическим объектам в секторе Газа, включая террористов, военные сооружения, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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