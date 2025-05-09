https://ria.ru/20250509/izrail-2016040867.html

Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа

Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа - РИА Новости, 09.05.2025

Израиль за сутки нанес удары по 60 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:19:00+03:00

2025-05-09T14:19:00+03:00

2025-05-09T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары примерно по 60 объектам в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "За последние 24 часа ВВС ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 60 террористическим объектам в секторе Газа, включая террористов, военные сооружения, склады оружия и многое другое", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас