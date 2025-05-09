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Глава Удмуртии принял участие в акции "Бессмертный полк" в Ижевске

Глава Удмуртии принял участие в акции "Бессмертный полк" в Ижевске - РИА Новости, 09.05.2025

Глава Удмуртии принял участие в акции "Бессмертный полк" в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с 10 тысячами жителей Ижевска принял участие в акции "Бессмертный полк", пронёс фотографию своего деда - труженика... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:34:00+03:00

2025-05-09T16:34:00+03:00

2025-05-09T16:34:00+03:00

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УФА, 9 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с 10 тысячами жителей Ижевска принял участие в акции "Бессмертный полк", пронёс фотографию своего деда - труженика тыла, сообщает пресс-служба руководителя региона. По данным пресс-службы, 10 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Ижевске. Глава Удмуртии тоже принял участие в мероприятии. Он прошел в составе "Бессмертного полка" с фотографией своего деда, труженика тыла Ивана Андреевича Шлегеля. "Во время Великой Отечественной войны мой дед был эвакуирован в Казахстан. Всю войну трудился, добывал уголь, день и ночь. Это большой трудовой подвиг. Он с честью и достоинством выполнил свой долг, несмотря на все трудности: и голод, и холод. Он огромное участие принял в моем воспитании, я ему за это благодарен. В том числе по его просьбе я поступил в военное училище. Великий человек, через всю жизнь он пронес гордость за свою страну", – приводит пресс-служба слова Бречалова. Как отмечается в сообщении, к шествию в Ижевске также присоединились первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда республики Ольга Лубнина и министр экономики Удмуртии Анна Слугина. "Участие в шествии "Бессмертного полка" для моей семьи – святое. На мероприятиях 9 мая и в "Бессмертном полку" мы проходим всей семьей с портретами своих героев с самого зарождения этой акции. Мой дед Иван Михайлович Жвакин не вернулся с фронта, он пропал без вести в 1941 году. Моему отцу тогда было три года", – цитирует пресс-служба Чуракову. Лубнина поделилась историями своих героев – деда, капитана медслужбы Петра Михайловича и бабушки, старшины медслужбы Клавдии Михайловны Лубниных. "Мои дедушка и бабушка познакомились в годы Великой Отечественной войны. Они служили в одном медсанбате: дедушка был хирургом, а бабушка – хирургической сестрой. Вместе боролись за жизни раненых на операционном столе и защищали их. Однажды на медсанбат, где дедушка заботился о нетранспортабельных бойцах, напали противники. Дед во главе группы из пяти человек принял бой, и ему удалось не только спасти всех раненых, но и взять в плен 100 немецких солдат вместе с вооружением. Глядя на фотографии своих дедушки и бабушки, я испытываю гордость за их мужество и самоотверженность", - рассказала она. Акция прошла во всех городах Удмуртии. "Также шествия "Бессмертного полка" прошли во всех городах республики, а еще в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Дебесском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском и Ярском районах. Отметим, в этом (2025 - ред.) году усилили меры безопасности и контроль за соблюдением общественного порядка во время праздничных мероприятий. Сотрудники полиции проводили досмотр всех участников", - добавили в пресс-службе. По сообщению властей, акция в регионе два года проходила в онлайн формате. А в 2022 году акция объединила более 87 тысяч жителей Удмуртии.

https://ria.ru/20250508/forum-2015840421.html

https://ria.ru/20250509/izhevsk-2016031772.html

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общество, ижевск, казахстан, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне