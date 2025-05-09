https://ria.ru/20250509/izhevsk-2016031772.html

Шествие в честь 80-летия Великой Победы прошло в Ижевске

Шествие в честь 80-летия Великой Победы прошло в Ижевске - РИА Новости, 09.05.2025

Шествие в честь 80-летия Великой Победы прошло в Ижевске

Праздничное шествие в честь 80-летия Великой Победы прошло в Ижевске с участием ветеранов Великой Отечественной войны и спецоперации, сообщил глава Удмуртии... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:51:00+03:00

2025-05-09T13:51:00+03:00

2025-05-09T13:51:00+03:00

удмуртская республика

80-летие победы в великой отечественной войне

ижевск

россия

александр бречалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg

УФА, 9 мая - РИА Новости. Праздничное шествие в честь 80-летия Великой Победы прошло в Ижевске с участием ветеранов Великой Отечественной войны и спецоперации, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В его пресс-службе уточнили, что праздничное шествие традиционно прошло по улице Пушкинской. Главными гостями мероприятия стали ветераны войны, труженики тыла, эвакуированные жители блокадного Ленинграда, строители дороги Ижевск-Балезино. Прибыть к месту и добраться до трибун помогли им "Волонтеры Победы" и участники проекта "Транспорт ветерана". Почетных зрителей приветствовал глава Удмуртии. "Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды подарили мир, свободный от нацизма, всему человечеству. Невозможно представить победу без участия жителей Удмуртии. Почти 400 тысяч наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной – многим пришлось заплатить собственной жизнью за то, чтобы мы с вами сегодня стояли здесь. По 12 часов, а иногда и больше, стояли у станков женщины, дети, старики, чтобы снабдить всем необходимым бойцов Красной Армии в битве с фашизмом. Для улучшения снабжения строилась железная дорога Ижевск-Балезино, без специальной техники, полагаясь только на силу собственного духа и безоговорочную веру в Победу, они проложили 146 километров железнодорожного полотна", - сказал Бречалов на торжественном мероприятии. Глава республики добавил, что задача нынешних поколений — сохранить историческую память об этом народном подвиге. По поручению президента России Владимира Путина в этом году вручено почти 3 тысячи юбилейных медалей ветеранам республики, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Кроме того, открыта база данных "Книга Памяти Удмуртии", приводятся в порядок воинские памятники и мемориалы, в Национальном музее открыта постоянная экспозиция "Отечество. Мужество. Слава". "Вы знаете, что 2025 год Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества. И это дань уважения как отцам, дедам и прадедам, отстоявшим независимость 80 лет назад, так и их достойным преемникам – тем, кто сейчас находится на специальной военной операции. Тем, кто делает всё, чтобы вернуться домой с Победой. Потому что им есть ради кого возвращаться. Я хотел бы поблагодарить близких наших бойцов – именно вы стали для них в это сложное время опорой. Все эти подвиги – ради вас и ради того, чтобы каждая семья в нашей стране была счастлива", - отметил Бречалов. В пресс-службе главы республики сообщили, что в торжественном шествии приняли участие более 2 тысяч человек, в том числе представители военно-патриотических объединений, силовых структур, промышленных предприятий Удмуртии, студенты и учащиеся кадетских классов. По данным пресс-службы, впервые парадным расчетом в составе шествия прошли участники специальной военной операции. Возглавлял колонну Олег Матвеев – участник боевых действий в Афганистане, Чечне, специальной военной операции, кавалер 3 орденов Мужества, руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО, почетный гражданин Удмуртской Республики. "Для меня возглавлять парадный расчет участников спецоперации в день 80-летия Победы советского народа над фашизмом - это большая честь и ответственность. В состав расчета вошли 52 ветерана СВО. Это настоящие герои и патриоты своей страны. Наши бойцы на передовой проявляют настоящее мужество и героизм, а по возвращении домой показывают искреннее желание приносить пользу родной республике. Собирают гуманитарную помощь фронту, занимаются спортом и общественной работой, большое внимание уделяют патриотическому воспитанию детей и молодежи. В Год защитника Отечества от имени всех, кто отстаивал и отстаивает прямо сейчас интересы нашей Родины, поздравляю жителей республики с Днем Великой Победы!" - приводятся слова Матвеева. Также в честь 60-летия школы юных летчиков парадным строем мимо трибун прошли курсанты в форме времен Великой Отечественной войны. Это дань памяти 22 Героям Советского Союза, летчикам-уроженцам Удмуртии. Среди них — легендарная "ночная ведьма" Нина Ульяненко, совершившая свыше 900 боевых вылетов, и прославленный ас Евгений Кунгурцев, сбивший один вражеский самолет лично и еще шесть - в группе и выведший из строя огромное количество боевой техники противника. Эти имена стали символом отваги для нынешнего поколения курсантов, продолжающих авиационные традиции родного края, добавили в пресс-службе. В завершение пешей части парада по площади пронесли штандарты воинских подразделений. Всего в Удмуртии было сформировано 13 стрелковых и 9 артиллерийских дивизий, 8 авиационных полков и 12 транспортных частей, а также отдельный истребительный противотанковый дивизион имени Комсомола Удмуртии. Механизированную часть праздничного шествия открыли ветераны группы Советских войск в Германии в автомобилях ГАЗ. Колонну Концерна "Калашников" возглавила мототехника. Модели электрических боевых мотоциклов предназначены для использования в условиях повышенной сложности и решения специальных задач. Они прошли успешную апробацию в зоне специальной военной операции, говорится в релизе. "Ижевские беспилотные системы представили возимый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-4Э", транспортировка и управление которым осуществляется в специально оборудованном мобильном пункте управления на базе автомобиля "КАМАЗ" 4350 с кузовом-фургоном. Замыкала колонну концерна "Калашников" современная электрическая версия легендарного мотоцикла ИЖ-49 – это одноместный городской электробайк в ретро-стиле",- сообщает пресс-служба. Кроме того, во время празднования Дня Победы Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" продемонстрировал легендарные реактивные установки "Катюша", исторические автомобили, а также автомобиль "УРАЛ" с изделием ПУАЗО — прибором управления артиллерийским зенитным огнем. Также в колонне предприятия проехал Трал с зенитной самоходной установкой "Шилка". Также по Центральной площади Ижевска прошли артиллерийский радиолокационный комплекс "Рысь" завода "Купол", мишенный комплекс "Адъютант", "Оса" – первый зенитный ракетный комплекс, объединивший на одном шасси разведывательные и огневые средства и боевая машина стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО". Кульминацией механизированного шествия и завершением парада стали ТОРы – колесный, гусеничный и арктический.

https://ria.ru/20241227/glava-1991717615.html

https://ria.ru/20250508/forum-2015840421.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, ижевск, россия, александр бречалов