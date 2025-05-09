https://ria.ru/20250509/indiya-2016052507.html

Индия может привлечь Территориальную армию для помощи ВС, пишут СМИ

Индия может привлечь Территориальную армию для помощи ВС, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2025

Индия может привлечь Территориальную армию для помощи ВС, пишут СМИ

Правительство Индии уполномочило командующего армией привлечь Территориальную армию - добровольческие резервные формирования - для помощи вооруженным силам... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:04:00+03:00

2025-05-09T15:04:00+03:00

2025-05-09T15:04:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Правительство Индии уполномочило командующего армией привлечь Территориальную армию - добровольческие резервные формирования - для помощи вооруженным силам Индии, сообщает агентство ПТИ. "В осуществление полномочий, предоставленных правилом 33 Правил территориальной армии 1948 года, правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии осуществлять полномочия в соответствии с этим правилом для вызова каждого офицера и каждого зачисленного лица Территориальной армии для обеспечения необходимой охраны или для поддержки или дополнения регулярной армии", - говорится в уведомлении. Отмечается, что этот шаг был предпринят в связи с продолжающимся военным конфликтом между Индией и Пакистаном. Территориальная армия, созданная 9 октября 1949 года, - это резервные военные силы, состоящие из добровольцев, которые оказывают вспомогательные услуги индийской армии. Основная роль Территориальной армии заключается в том, чтобы "освободить регулярную армию от стационарных обязанностей и помочь гражданской администрации в борьбе со стихийными бедствиями и поддержании основных служб", а также "предоставлять подразделения для регулярной армии по мере необходимости". Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250509/indiya-2015904687.html

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