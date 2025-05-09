Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ
Hindustan Times: Индия использовала оружие из РФ и Израиля против Пакистана
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и армии Индии, сообщает издание Hindustan Times.
"Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз, которые были быстро задействованы после обнаружения и отслеживания интегрированной сетью радаров и системами командования и управления", - пишет издание со ссылкой на анонимных представителей индийских властей.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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