https://ria.ru/20250509/indija-2015922145.html

Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ

Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2025

Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ

Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:00:00+03:00

2025-05-09T09:00:00+03:00

2025-05-09T09:00:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

с-400 «триумф»

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и армии Индии, сообщает издание Hindustan Times. "Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз, которые были быстро задействованы после обнаружения и отслеживания интегрированной сетью радаров и системами командования и управления", - пишет издание со ссылкой на анонимных представителей индийских властей. Собеседники издания также отметили, что для поражения системы ПВО в Пакистане были использованы барражирующие боеприпасы, в том числе купленные в Израиле беспилотники Harop. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html

https://ria.ru/20250508/pakistan-2015861466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, индия, пакистан, исламабад, с-400 «триумф», операция синдур в пакистане