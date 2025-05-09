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Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2025
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09:00 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/indija-2015922145.html
Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ
Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2025
Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ
Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:00:00+03:00
2025-05-09T09:00:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
с-400 «триумф»
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и армии Индии, сообщает издание Hindustan Times. "Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз, которые были быстро задействованы после обнаружения и отслеживания интегрированной сетью радаров и системами командования и управления", - пишет издание со ссылкой на анонимных представителей индийских властей. Собеседники издания также отметили, что для поражения системы ПВО в Пакистане были использованы барражирующие боеприпасы, в том числе купленные в Израиле беспилотники Harop. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015861466.html
индия
пакистан
исламабад
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в мире, индия, пакистан, исламабад, с-400 «триумф», операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, С-400 «Триумф», Операция Синдур в Пакистане
Индия задействовала российскую С-400 в конфликте с Пакистаном, пишут СМИ

Hindustan Times: Индия использовала оружие из РФ и Израиля против Пакистана

© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Индия задействовала российское и израильское оружие, а также собственные разработки для уничтожения ракет и беспилотников, выпущенных Пакистаном по базам ВВС и армии Индии, сообщает издание Hindustan Times.
"Индийские силы использовали российскую систему ПВО С-400 "Триумф", местные зенитные ракеты Akash, различные системы противодействия беспилотникам и другие меры противодействия для отражения входящих угроз, которые были быстро задействованы после обнаружения и отслеживания интегрированной сетью радаров и системами командования и управления", - пишет издание со ссылкой на анонимных представителей индийских властей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
Собеседники издания также отметили, что для поражения системы ПВО в Пакистане были использованы барражирующие боеприпасы, в том числе купленные в Израиле беспилотники Harop.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном
8 мая, 12:52
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Пакистан атаковал военные базы Индии
8 мая, 20:02
 
В миреИндияПакистанИсламабадС-400 «Триумф»Операция Синдур в Пакистане
 
 
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