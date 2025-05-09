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Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/genichesk-2016057479.html
Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны
Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны - РИА Новости, 09.05.2025
Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны
Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:25:00+03:00
2025-05-09T15:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
россия
владимир сальдо
группа газ
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общество
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, и почтили память жертв Великой Отечественной войны войны, передает корреспондент РИА Новости. Утром 9 мая, на центральной площади временного административного центра Херсонской области города Геническа собралось более 1000 человек из числа местных жителей, волонтеров и активистов общественных движений Херсонской области и Юга России. Губернатор Владимир Сальдо прибыл на площадь на черном ретро-автомобиле времен Великой Отечественной войны ГАЗ-М-1. После непродолжительного митинга в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава области, члены правительства и парламента Херсонской области, а так же все собравшиеся возложили цветы к монументу Скорбящая Мать. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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херсонская область , россия, владимир сальдо, группа газ, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Группа ГАЗ, День Победы, Общество
Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны

Сальдо и члены правительства Херсонской области почтили память жертв ВОВ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Скорбящей матери в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Скорбящей матери в Геническе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Скорбящей матери в Геническе
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, и почтили память жертв Великой Отечественной войны войны, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 9 мая, на центральной площади временного административного центра Херсонской области города Геническа собралось более 1000 человек из числа местных жителей, волонтеров и активистов общественных движений Херсонской области и Юга России. Губернатор Владимир Сальдо прибыл на площадь на черном ретро-автомобиле времен Великой Отечественной войны ГАЗ-М-1.
После непродолжительного митинга в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава области, члены правительства и парламента Херсонской области, а так же все собравшиеся возложили цветы к монументу Скорбящая Мать.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоГруппа ГАЗДень ПобедыОбщество
 
 
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