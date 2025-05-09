https://ria.ru/20250509/genichesk-2016057479.html

Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны

Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны - РИА Новости, 09.05.2025

Губернатор Херсонской области почтил память жертв войны

Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:25:00+03:00

2025-05-09T15:25:00+03:00

2025-05-09T15:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

херсонская область

россия

владимир сальдо

группа газ

день победы

общество

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Более 1000 жителей Геническа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, члены правительства региона и военнослужащие группировки войск "Днепр" возложили цветы к монументу Скорбящая Мать, и почтили память жертв Великой Отечественной войны войны, передает корреспондент РИА Новости. Утром 9 мая, на центральной площади временного административного центра Херсонской области города Геническа собралось более 1000 человек из числа местных жителей, волонтеров и активистов общественных движений Херсонской области и Юга России. Губернатор Владимир Сальдо прибыл на площадь на черном ретро-автомобиле времен Великой Отечественной войны ГАЗ-М-1. После непродолжительного митинга в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава области, члены правительства и парламента Херсонской области, а так же все собравшиеся возложили цветы к монументу Скорбящая Мать. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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херсонская область , россия, владимир сальдо, группа газ, день победы, общество