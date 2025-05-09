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Жители столицы Гагаузской автономии вышли на Марш Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:43 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/gagauziya-2016030109.html
Жители столицы Гагаузской автономии вышли на Марш Победы
Жители столицы Гагаузской автономии вышли на Марш Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Жители столицы Гагаузской автономии вышли на Марш Победы
Тысячи людей вышли на улицы административного центра Гагаузской автономии Молдавии, в городе Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:43:00+03:00
2025-05-09T13:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
комрат
гагаузия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы административного центра Гагаузской автономии Молдавии, в городе Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, сообщил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский, представляющий в законодательном собрании Гагаузию. Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы. "Тысячи людей сегодня вышли на улицы столицы Гагаузии — города Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам гетто и концлагерей. Сегодня народ един, как никогда… Искренняя признательность всем согражданам, блоку "Победа", команде башкана (главы) Гагаузии за блестящую организацию марша в Комрате. Особая благодарность — лидеру блока "Победа" Илану Шору за личный вклад в реконструкцию мемориала в нашем родном городе Комрате", - написал в своем Telegram-канале Суходольский. Он отметил, что в этот день, наполненный священным смыслом, праздничные мероприятия проходят также в десятках других городах и населенных пунктах Молдавии. "День Победы отмечает почти весь мир, почти весь земной шар. Это день памяти, день гордости, день, когда склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался за мирное небо и спас человечество от фашизма. Безграничная благодарность — тем, кто проливал кровь за свободу, за Родину, за будущее", - подчеркнул депутат. В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html
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в мире, комрат, гагаузия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Комрат, Гагаузия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Жители столицы Гагаузской автономии вышли на Марш Победы

Тысячи людей вышли на Марш Победы в столице Гагаузской автономии Комрате

© Фото : Александр СуходольскийМарш Победы в столице Гагаузской автономии городе Комрате
Марш Победы в столице Гагаузской автономии городе Комрате - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Александр Суходольский
Марш Победы в столице Гагаузской автономии городе Комрате
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы административного центра Гагаузской автономии Молдавии, в городе Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, сообщил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский, представляющий в законодательном собрании Гагаузию.
Придерживающиеся проевропейского курса власти Молдавии пытались сорвать празднование Дня Победы. Как заявлял лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. А в четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
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"Тысячи людей сегодня вышли на улицы столицы Гагаузии — города Комрат, чтобы пройти Маршем Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам гетто и концлагерей. Сегодня народ един, как никогда… Искренняя признательность всем согражданам, блоку "Победа", команде башкана (главы) Гагаузии за блестящую организацию марша в Комрате. Особая благодарность — лидеру блока "Победа" Илану Шору за личный вклад в реконструкцию мемориала в нашем родном городе Комрате", - написал в своем Telegram-канале Суходольский.
Он отметил, что в этот день, наполненный священным смыслом, праздничные мероприятия проходят также в десятках других городах и населенных пунктах Молдавии.
"День Победы отмечает почти весь мир, почти весь земной шар. Это день памяти, день гордости, день, когда склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался за мирное небо и спас человечество от фашизма. Безграничная благодарность — тем, кто проливал кровь за свободу, за Родину, за будущее", - подчеркнул депутат.
В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий.
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После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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