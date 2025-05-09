https://ria.ru/20250509/fitso-2016134169.html

Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.05.2025

Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:10:00+03:00

2025-05-09T23:10:00+03:00

2025-05-09T23:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

словакия

россия

роберт фицо

владимир путин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Правительство Словакии заинтересовано в сотрудничестве с вами в сохранении всех памятников и кладбищ, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html

словакия

россия

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2025

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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне