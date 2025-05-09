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Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:10 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/fitso-2016134169.html
Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:10:00+03:00
2025-05-09T23:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
словакия
россия
роберт фицо
владимир путин
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Правительство Словакии заинтересовано в сотрудничестве с вами в сохранении всех памятников и кладбищ, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html
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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фицо заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

Фицо: Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сохранении памятников, посвященных воинам Второй мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Правительство Словакии заинтересовано в сотрудничестве с вами в сохранении всех памятников и кладбищ, которые связаны со Второй мировой войной и с освобождением", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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