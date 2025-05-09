https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html

Санкции против России не работают, заявил Фицо

Санкции против России не работают, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025

Санкции против России не работают, заявил Фицо

Санкции Европейского союза против России не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:37:00+03:00

2025-05-09T22:37:00+03:00

2025-05-09T22:57:00+03:00

санкции в отношении россии

роберт фицо

россия

словакия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Санкции Европейского союза против России не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html

россия

словакия

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2025

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санкции в отношении россии, роберт фицо, россия, словакия, владимир путин, евросоюз