https://ria.ru/20250509/fitso-2016130305.html
Санкции против России не работают, заявил Фицо
Санкции против России не работают, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2025
Санкции против России не работают, заявил Фицо
Санкции Европейского союза против России не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:37:00+03:00
2025-05-09T22:37:00+03:00
2025-05-09T22:57:00+03:00
санкции в отношении россии
роберт фицо
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владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Санкции Европейского союза против России не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250509/fitso-2016108123.html
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санкции в отношении россии, роберт фицо, россия, словакия, владимир путин, евросоюз
Санкции в отношении России, Роберт Фицо, Россия, Словакия, Владимир Путин, Евросоюз
Санкции против России не работают, заявил Фицо
Фицо: санкции против России не работают и наносят ущерб самому ЕС