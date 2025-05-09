Рейтинг@Mail.ru
Филолог объяснил значение слова "победа" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/filolog-2015899883.html
Филолог объяснил значение слова "победа"
Филолог объяснил значение слова "победа" - РИА Новости, 09.05.2025
Филолог объяснил значение слова "победа"
Слово "победа" этимологически означает победу над бедой, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института имени В.В... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:39:00+03:00
2025-05-09T03:39:00+03:00
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015625423_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_85dad0eec81eb72f46b7cc909362e8f3.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Слово "победа" этимологически означает победу над бедой, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института имени В.В. Виноградова РАН Ольга Северская. "Народ, носитель языка, тонко его чувствует, отсюда и народная этимология: победа – это то, что ждет и происходит после беды, непременно что-то хорошее и светлое", - сказала филолог. Она добавила, что соответствующее заимствование произошло из старославянского языка. "В "Слове о законе и благодати" Иллариона Киевского, созданном в 1037-1050 гг., одном из древнейших памятников древнерусской литературы, прославляются князь Владимир Святославович и его предки, которые "въ странахъ многа(х) и побѣдами и крѣпостїю поминаютсѧ". Тут "победа" точно в значении успех в войне. А ведь когда кто-то одерживает победу, другой терпит поражение. И "поражение" было одним из первоначальных значений "победы", - отметила Северская. По словам филолога, "побеждать" имеет синонимы осиливать, одолевать, превозмогать, смирять, покорять, подчинять себе, быть первым при состязании. "Победить" в этой логике и в соответствии с этимологией значило "убедить" - а уж с помощью силы военной, физической или ментальной силы аргументов, не так важно: победителей, как известно, не судят", - заключила Северская.
https://ria.ru/20250503/filologiya-2014732460.html
https://ria.ru/20250427/kofe-2013647124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015625423_162:0:1110:711_1920x0_80_0_0_ed81b38554dc9d117126233a4873e1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Филолог объяснил значение слова "победа"

Филолог Северская: слово "победа" означает победу над бедой

© Алексей Цыденов/TelegramБолее 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов
Более 1000 человек выстроились в слово Победа в центре Улан-Удэ на площади Советов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Алексей Цыденов/Telegram
Более 1000 человек выстроились в слово "Победа" в центре Улан-Удэ на площади Советов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Слово "победа" этимологически означает победу над бедой, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института имени В.В. Виноградова РАН Ольга Северская.
"Народ, носитель языка, тонко его чувствует, отсюда и народная этимология: победа – это то, что ждет и происходит после беды, непременно что-то хорошее и светлое", - сказала филолог.
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский"
3 мая, 03:13
Она добавила, что соответствующее заимствование произошло из старославянского языка.
"В "Слове о законе и благодати" Иллариона Киевского, созданном в 1037-1050 гг., одном из древнейших памятников древнерусской литературы, прославляются князь Владимир Святославович и его предки, которые "въ странахъ многа(х) и побѣдами и крѣпостїю поминаютсѧ". Тут "победа" точно в значении успех в войне. А ведь когда кто-то одерживает победу, другой терпит поражение. И "поражение" было одним из первоначальных значений "победы", - отметила Северская.
По словам филолога, "побеждать" имеет синонимы осиливать, одолевать, превозмогать, смирять, покорять, подчинять себе, быть первым при состязании.
"Победить" в этой логике и в соответствии с этимологией значило "убедить" - а уж с помощью силы военной, физической или ментальной силы аргументов, не так важно: победителей, как известно, не судят", - заключила Северская.
Словарь русского языка С. И. Ожегова - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Филолог оценила форму мужского рода слова "кофе"
27 апреля, 04:18
 
ОбществоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала