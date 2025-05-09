https://ria.ru/20250509/filolog-2015899883.html

Филолог объяснил значение слова "победа"

Филолог объяснил значение слова "победа" - РИА Новости, 09.05.2025

Филолог объяснил значение слова "победа"

Слово "победа" этимологически означает победу над бедой, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института имени В.В... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:39:00+03:00

2025-05-09T03:39:00+03:00

2025-05-09T03:39:00+03:00

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Слово "победа" этимологически означает победу над бедой, рассказала РИА Новости кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института имени В.В. Виноградова РАН Ольга Северская. "Народ, носитель языка, тонко его чувствует, отсюда и народная этимология: победа – это то, что ждет и происходит после беды, непременно что-то хорошее и светлое", - сказала филолог. Она добавила, что соответствующее заимствование произошло из старославянского языка. "В "Слове о законе и благодати" Иллариона Киевского, созданном в 1037-1050 гг., одном из древнейших памятников древнерусской литературы, прославляются князь Владимир Святославович и его предки, которые "въ странахъ многа(х) и побѣдами и крѣпостїю поминаютсѧ". Тут "победа" точно в значении успех в войне. А ведь когда кто-то одерживает победу, другой терпит поражение. И "поражение" было одним из первоначальных значений "победы", - отметила Северская. По словам филолога, "побеждать" имеет синонимы осиливать, одолевать, превозмогать, смирять, покорять, подчинять себе, быть первым при состязании. "Победить" в этой логике и в соответствии с этимологией значило "убедить" - а уж с помощью силы военной, физической или ментальной силы аргументов, не так важно: победителей, как известно, не судят", - заключила Северская.

https://ria.ru/20250503/filologiya-2014732460.html

https://ria.ru/20250427/kofe-2013647124.html

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общество, российская академия наук