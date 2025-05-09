Как фронтовики воевали с чиновниками за фильм "В бой идут одни "старики"
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Один из самых любимых фильмов о войне мог никогда не выйти на экраны. Чиновники называли его "опереточным зрелищем", а герои картины целый год пылились на полке из-за страха бюрократов перед правдой о войне. Какое отношение к съемкам имеет легендарный маршал Покрышкин? Почему режиссер Быков был готов вообще отказаться от съемок? И какую трагическую цену заплатили создатели фильма за право показать зрителям настоящую историю фронтовых летчиков?
Отвергнутые герои: как чиновники запрещали песни на войне
"Что это за герои такие? — возмутились в Госкино, прочитав сценарий будущего фильма. — Товарищи гибнут, а они поют". Леониду Быкову, пришедшему на Киностудию имени А. П. Довженко с идеей фильма о поющих военных летчиках, отказали сразу и категорично. В 1972 году чиновникам казалось, что все о войне уже сказано в "Белорусском вокзале" и "Балладе о солдате", а новый взгляд на события просто не нужен.
© Киностудия имени А. Довженко, 1973Александр Немченко в фильме "В бой идут одни "старики"
© Киностудия имени А. Довженко, 1973
Александр Немченко в фильме "В бой идут одни "старики"
"Материал негероический. Это какая-то оперетта!" — категорично заявил один из высокопоставленных цензоров, который, как выяснилось, сам войны не видел. Особенно возмущало бюрократов то, что советские летчики изображены "поющими клоунами".
Но Быков знал, что его герои — самые настоящие. Сценарий был основан на реальных воспоминаниях дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова, командовавшего "поющей эскадрильей", в которой действительно существовал хор и джаз-оркестр, а также командира 270-го истребительного авиационного полка Героя Советского Союза Василия Меркушева.
Не желая сдаваться, Быков прибег к невероятному ходу: он начал читать отрывки сценария во время своих гастролей. Зрители принимали их с восторгом, а ветераны-фронтовики подтверждали достоверность историй. И 14 ноября 1972 года на киностудию пришло письмо от начальника штаба воздушной армии Героя Советского Союза Ивана Лезжова, который назвал сценарий честным рассказом о войне. Только после этого, в феврале 1973-го, фильм был запущен в производство, но с минимальным бюджетом и на узкой черно-белой пленке вместо цветной.
© Фото : Дирекция общественных связей Первого каналаКадр из цветного фильма "В бой идут одни "старики"
© Фото : Дирекция общественных связей Первого канала
Кадр из цветного фильма "В бой идут одни "старики"
Несбывшаяся мечта о небе
Для Леонида Быкова этот фильм был больше чем просто работой. Еще в 1943-м юный Быков пытался поступить в летное училище, но его не взяли из-за небольшого роста (163 сантиметра) и обмана с возрастом: чтобы поступить, он прибавил себе два года. В 1945-м ему удалось поступить в ленинградскую летную школу ВВС, но к тому времени война закончилась, а школу расформировали.
"Летчиком в реальной жизни я так и не стал, зато смог снять фильм про них", — говорил Быков. На съемках он не просто руководил процессом, но и лично осваивал технику — научился запускать двигатель и рулить по аэродрому. Рисковать и поднимать самолеты в воздух он не стал, но оператор Виталий Кондратьев вспоминал, как Быков, рискуя жизнью, снимал воздушные сцены: "Пилот выписывал в небе бочки и мертвые петли, а Леонид Федорович включал камеру, давил на гашетку и кричал в объектив: "Серега, прикрой! Атакую!"
"Или Смирнов, или вообще не снимаем"
Самым жестким противостоянием с киноначальством стала борьба за утверждение Алексея Смирнова на роль механика Макарыча. Чиновники категорически отказывались видеть комедийного актера, известного ролью Феди из "Операции "Ы", в драматическом фильме о войне.
"У него же тупое лицо!" — заявил один из киночиновников. Это стало последней каплей для Быкова. Вне себя от ярости он сообщил комиссии, что Смирнов — фронтовик, кавалер двух орденов Славы, ордена Красной Звезды, награжденный множеством медалей. "Он знает о войне не понаслышке, а не с газетных страниц, как вы!" — отрезал режиссер.
Быков поставил ультиматум: "Либо Смирнов играет Макарыча, либо я отказываюсь снимать фильм". Чиновникам пришлось уступить. Для самого же Алексея Смирнова роль Макарыча стала настоящим подарком судьбы, позволившим ему выйти из комедийного амплуа и создать глубокий драматический образ.
Знаменитую сцену у памятника погибшим летчицам сняли в один дубль — Смирнов не смог сдержать настоящих слез, вспоминая ужасы войны, через которые прошел сам. Быков отказался переснимать эпизод, сохранив в фильме реальные эмоции человека, пережившего войну.
© РИА Новости / Осипов | Перейти в медиабанкАлексей Смирнов, Сергей Иванов, Леонид Быков в художественном фильме "В бой идут одни "старики"
Алексей Смирнов, Сергей Иванов, Леонид Быков в художественном фильме "В бой идут одни "старики"
Танцы со смертью: аварии и чудесные спасения
Съемки, начавшиеся 22 мая 1973 года, проходили в условиях постоянного риска. При отсутствии компьютерной графики все трюки приходилось выполнять вживую.
Легендарный трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин помог съемочной группе, предоставив пять самолетов: четыре учебных Як-18 и чехословацкий Z-326, внешне похожий на немецкий "Мессершмитт". Поначалу маршал отнесся к идее скептически, но за одну ночь прочитал сценарий и был так потрясен, что немедленно распорядился выделить технику.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТрижды Герой Советского Союза, летчик, гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин
Трижды Герой Советского Союза, летчик, гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин
Машины перекрасили гуашью, нанесли символику. Но однажды случилась авария: тот самый самолет с нотами, управляемый Быковым, попал правым колесом в яму. Самолет накренился, полетели лопасти пропеллера, отломилось заднее колесо со стойкой. Режиссер получил серьезную шишку на лбу, но больше расстраивался из-за поврежденного самолета.
Время на ремонт могло сорвать и без того плотный график. Оператор Виталий Кондратьев положил сломанную деталь шасси в свою машину и отправился в Чернигов — на станцию юных техников. Узнав, что они снимают фильм о фронтовых летчиках, мастера сразу согласились помочь. Уже на следующее утро самолет вернулся в строй.
Не меньшую опасность представляли съемки нелетающего У-2 (кукурузника), предоставленного музеем ВВС. У самолета не работали тормоза, и чемпионка по самолетному спорту УССР Людмила Петраш, управлявшая им, едва не наехала на оператора. Члены съемочной группы буквально бежали за машиной, цепляясь за хвост, чтобы остановить ее.
Настоящие герои в фильме и за кадром
Практически все персонажи "Стариков" имели реальных прототипов. Капитан Титаренко с позывным Маэстро был собирательным образом, основанным на личности дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова и летчика Василия Емельяненко, который учился в консерватории и действительно рисовал на своем самолете ноты.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "В бой идут одни "старики", 1973 год
Кадр из кинофильма "В бой идут одни "старики", 1973 год
Попкова на фронте прозвали Маэстро именно потому, что он руководил хором и оркестром. А его эскадрилья получила в подарок от Леонида Утесова два самолета с надписями "Веселые ребята" и "От джаз-оркестра Леонида Утесова".
Сцена, где Маэстро сбивает немецкий самолет, а затем попадает в плен к своим и вынужден доказывать, что он русский, взята из реального случая с Попковым, который действительно решил эту проблему, врезав конвоиру.
Леонид Быков увековечил в фильме и память своего погибшего друга Виктора Щедранова, сделав его прототипом для образа Смуглянки.
Песня "Смуглянка", ставшая визитной карточкой фильма, была написана еще в 1940 году поэтом Яковом Шведовым и композитором Анатолием Новиковым как песня о партизанах Гражданской войны. Произведение не пользовалось популярностью, исполнялось лишь однажды — в 1944 году Ансамблем имени Александрова, а затем было забыто. Быков услышал эту песню еще подростком, когда ехал в поезде, и она настолько запала ему в душу, что через много лет он решил включить ее в свой фильм.
Фильм, спасенный генералами
После окончания съемок в октябре 1973 года и монтажа 27 декабря состоялась сдача ленты в Госкино Украины. Несмотря на восторженные отзывы присутствовавших фронтовиков и самого маршала Покрышкина, который не мог сдержать слез после просмотра, комитет продолжал считать картину неудачной.
Украинский министр культуры упорствовал: "Что это за фильм, люди не возвращаются с боевых заданий, гибнут, а живые песенки распевают. Такого на фронте не было и быть не могло". На вопрос, был ли он сам на фронте, чиновник ответил: "Не был, но знаю".
За фильм вступились высшие военные чины, включая главнокомандующего ВВС Советского Союза Павла Кутахова, но даже это не помогло. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как картину тепло приняли и дважды наградили на кинофестивале в Баку.
В августе 1974-го, почти через год после завершения съемок, фильм "В бой идут одни "старики" наконец-то вышел на экраны. За несколько месяцев его посмотрели 44,3 миллиона зрителей — результат, ставший полной неожиданностью для кинематографического начальства.
Проклятие "Стариков"
Трагедия преследовала многих создателей фильма. Сергей Подгорный, сыгравший Смуглянку, был буквально раздавлен внезапной славой. Больше ему не доставались значимые роли, он спился и в течение десятилетий работал плотником, изготавливающим гробы. В 57 лет он умер от инсульта. Хоронили его, как и просил, под песню "Смуглянка".
Кадр из кинофильма "В бой идут одни "старики"
За три года до своей гибели Леонид Быков оставил завещание с просьбой, чтобы на его похоронах актеры фильма исполнили "Смуглянку". Одиннадцатого апреля 1979-го режиссер погиб в автокатастрофе. Его последняя воля была выполнена.
Алексей Смирнов, для которого Быков стал не только коллегой, но и близким другом, не смог пережить этой утраты. Он попал в больницу с диагнозами "ишемическая болезнь сердца" и "атеросклероз". И 7 мая 1979 года, всего через месяц после гибели Быкова, Смирнов умер в больнице прямо в день выписки. По воспоминаниям свидетелей, смерть настигла его, когда во время праздничного тоста кто-то упомянул о фильме "В бой идут одни "старики". Смирнов резко помрачнел, ушел в свою палату, а когда за ним пришли, актер уже не дышал.
Этот фильм — не просто история о войне. Он стал доказательством того, что настоящее искусство способно преодолеть любые преграды — от бюрократических запретов до технических ограничений. И сегодня, спустя почти полвека, "В бой идут одни "старики" остается одним из самых пронзительных свидетельств о войне, созданных теми, кто знали о ней не по книгам.