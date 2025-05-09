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Фестиваль единоборств "Кубок Балтики" состоялся в Калининграде

Фестиваль единоборств "Кубок Балтики" состоялся в Калининграде - РИА Новости, 09.05.2025

Фестиваль единоборств "Кубок Балтики" состоялся в Калининграде

Торжественная церемония закрытия Открытого Всероссийского фестиваля единоборств "Кубок Балтики" прошла 8 мая во Дворце спорта "Автотор-Арена", сообщает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:41:00+03:00

2025-05-09T15:41:00+03:00

2025-05-09T15:41:00+03:00

россия

автотор

спорт

калининград

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Торжественная церемония закрытия Открытого Всероссийского фестиваля единоборств "Кубок Балтики" прошла 8 мая во Дворце спорта "Автотор-Арена", сообщает пресс-служба "Автотор".Мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и проходило три дня. Спортивный форум на призы "Автотор" собрал 1200 спортсменов из 40 регионов России и Республики Беларусь, которые соревновались в 12 дисциплинах единоборств."Мероприятие, которое здесь проходило имеет особое значение. Здесь собрались люди, которые борются за победу в своих соревнованиях, в своих дисциплинах. Очень приятно, что в Калининградской области - в "Автотор-Арене" - собираются более 1000 спортсменов, которые борются и показывают результаты в разных дисциплинах", - отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, принявший участие в церемонии закрытия.Он также поблагодарил руководство компании за организацию масштабного спортивного фестиваля и поддержку развития массового спорта в регионе.Основатель и главный акционер "Автотор" Владимир Щербаков в своем выступлении подчеркнул воспитательное значение единоборств."Сам выход на ковер – это уже победа, требующая мужества и решимости. Умение преодолевать себя, проявлять силу воли и характер – именно те качества, которые всегда отличали наш народ, народ-победитель, сокрушивший фашизм. Поддерживая единоборства, мы воспитываем в молодом поколении не только физическую силу, но и силу духа, так необходимую для развития и процветания России", - отметил он.В пресс-службе подчеркнули, что почетными гостями церемонии закрытия стали известные деятели спорта и культуры, более 20 олимпийских чемпионов. Среди гостей: олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и пятикратная олимпийская чемпионка, заместитель председателя правительства – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Почетным гостям были вручены специальные сувенирные наборы, включающие точные копии четырех знаковых советских орденов: "Победа", Красного Знамени, Отечественной Войны и Красной Звезды."Фестиваль уже стал традиционным для Калининградской области. За что огромная благодарность Владимиру Ивановичу (Щербакову – ред.) и компании "Автотор". Начинаясь с маленького фестиваля, он уже вырос до таких размеров, кажется, что лучше уже невозможно", - отметила Ищенко.Также с приветственным словом к участникам обратился и Михаил Мамиашвили."Сегодня самая главная задача любого мероприятия – сделать так, чтобы каждый шаг на пути к совершенству гармонировал с той ответственностью, которую каждый человек должен на себе ощущать и реализовать. Нести на себе те обязательства, которые на себя взял. Быть достойным сыном и наследником великого народа, народа-победителя. Пусть на этих коврах побеждают сильнейшие!" - отметил он.Кульминацией церемонии стало награждение победителей суперфиналов. Обладателями главных призов – автомобилей производства "Автотор" – стали:-абсолютный чемпион фестиваля Ахмад Гасанов (Калининградская область), победивший по правилам панкратиона, получил электромобиль "АМБЕРАВТО А5";- победитель суперфинала по правилам пляжной борьбы Григорий Смирнов стал обладателем компактного электромобиля EONYX М2;- триумфатор суперфинала по правилам боевого самбо Демид Волков также получил компактный электромобиль EONYX М2."Я очень рад этой победе и благодарен организаторам за такой высокий уровень соревнований. Приложил максимум усилий, чтобы призовой автомобиль, произведенный в Калининграде, остался в нашем регионе на калининградских номерах", - отметил Гасанов.Фестиваль проводился при спонсорском участии группы предприятий "Автотор", выпускающих автомобили торговых марок: "АМБЕРАВТО", AMBERTRUCK, BAIC, Kaiyi, SWM, BROCK, EONYX.Реклама, ООО "Балткомавто", erid: F7NfYUJCUneRJUArV3xc

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россия, автотор, спорт, калининград