https://ria.ru/20250509/fasady-2016481088.html

Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями

Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями - РИА Новости, 12.05.2025

Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями

Фасады зданий в Москве вечером 9 мая превратились в огромные экраны, транслирующие поздравительные ролики участникам Великой Отечественной войны, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-09T22:55:00+03:00

2025-05-09T22:55:00+03:00

2025-05-12T15:24:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фасады зданий в Москве вечером 9 мая превратились в огромные экраны, транслирующие поздравительные ролики участникам Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фасады некоторых зданий в центре столицы сегодня вечером превратились в огромные экраны, на которых транслируются поздравительные ролики со словами благодарности участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Страстном бульваре прохожие могут наблюдать световое шоу, посвященное столичным медикам, а выходя со станции метро "Пушкинская" - увидеть ролик о городе-герое Москве и его защитниках. Тверской улице и около Большого театра можно посмотреть тематические ролики под знакомые всем песни Победы.

https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне