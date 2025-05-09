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Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями - РИА Новости, 12.05.2025
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22:55 09.05.2025 (обновлено: 15:24 12.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fasady-2016481088.html
Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями
Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями - РИА Новости, 12.05.2025
Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями
Фасады зданий в Москве вечером 9 мая превратились в огромные экраны, транслирующие поздравительные ролики участникам Великой Отечественной войны, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-09T22:55:00+03:00
2025-05-12T15:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фасады зданий в Москве вечером 9 мая превратились в огромные экраны, транслирующие поздравительные ролики участникам Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Фасады некоторых зданий в центре столицы сегодня вечером превратились в огромные экраны, на которых транслируются поздравительные ролики со словами благодарности участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Страстном бульваре прохожие могут наблюдать световое шоу, посвященное столичным медикам, а выходя со станции метро "Пушкинская" - увидеть ролик о городе-герое Москве и его защитниках. Тверской улице и около Большого театра можно посмотреть тематические ролики под знакомые всем песни Победы.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фасады зданий в Москве в День Победы превратились в экраны с поздравлениями

На фасадах зданий в Москве 9 мая транслировались поздравительные ролики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фасады зданий в Москве вечером 9 мая превратились в огромные экраны, транслирующие поздравительные ролики участникам Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фасады некоторых зданий в центре столицы сегодня вечером превратились в огромные экраны, на которых транслируются поздравительные ролики со словами благодарности участникам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Страстном бульваре прохожие могут наблюдать световое шоу, посвященное столичным медикам, а выходя со станции метро "Пушкинская" - увидеть ролик о городе-герое Москве и его защитниках. Тверской улице и около Большого театра можно посмотреть тематические ролики под знакомые всем песни Победы.
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