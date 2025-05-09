https://ria.ru/20250509/es-2016076776.html

ЕС выделил миллиард евро Украине, заявила Каллас

ЕС выделил миллиард евро Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 09.05.2025

ЕС выделил миллиард евро Украине, заявила Каллас

Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:55:00+03:00

2025-05-09T16:55:00+03:00

2025-05-09T16:55:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Евросоюз выделил миллиард евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. "Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и мы можем больше помочь Украине", - сказала Каллас, выступление которой транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250509/frantsija-2016032254.html

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