https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html

В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"

В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025

В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:05:00+03:00

2025-05-09T10:05:00+03:00

2025-05-09T10:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

екатеринбург

донецкая народная республика

денис паслер

артем жога

владимир жога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155337/91/1553379133_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_e4430fe4ac0a91e1c695741142d24e48.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Екатеринбурга с 11.00 до 12.00 по местному времени (09.00-10.00 мск). Маршрут пролегал от улицы Толмачева по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. В уральской столице "Бессмертным полком" прошли порядка 150 тысяч человек. В акции участвовали в том числе врио главы региона Денис Паслер, который держал в руках портрет своего прадеда, ушедшего на фронт в 1942 году, и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога - он был с портретом сына, Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году в Волновахе. До начала шествия люди смотрели на экранах парад, пели песни военных лет, кричали "Ура". Не помешал памятной акции и накрапывающий дождь. В очном формате акция состоялась еще в нескольких городах Свердловской области, имеющих звание "Город трудовой доблести": в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители других муниципальных образований региона смогли присоединиться к мероприятию в онлайн формате.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/gorno-altajsk-2015924549.html

https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html

россия

екатеринбург

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатеринбург, донецкая народная республика, денис паслер, артем жога, владимир жога