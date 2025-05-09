Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:05 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:05:00+03:00
2025-05-09T10:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
екатеринбург
донецкая народная республика
денис паслер
артем жога
владимир жога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155337/91/1553379133_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_e4430fe4ac0a91e1c695741142d24e48.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Екатеринбурга с 11.00 до 12.00 по местному времени (09.00-10.00 мск). Маршрут пролегал от улицы Толмачева по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. В уральской столице "Бессмертным полком" прошли порядка 150 тысяч человек. В акции участвовали в том числе врио главы региона Денис Паслер, который держал в руках портрет своего прадеда, ушедшего на фронт в 1942 году, и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога - он был с портретом сына, Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году в Волновахе. До начала шествия люди смотрели на экранах парад, пели песни военных лет, кричали "Ура". Не помешал памятной акции и накрапывающий дождь. В очном формате акция состоялась еще в нескольких городах Свердловской области, имеющих звание "Город трудовой доблести": в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители других муниципальных образований региона смогли присоединиться к мероприятию в онлайн формате.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/gorno-altajsk-2015924549.html
https://ria.ru/20250509/barnaul-2015913384.html
россия
екатеринбург
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155337/91/1553379133_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3066abc85bf6ccefedaf8a2c2cbd3275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатеринбург, донецкая народная республика, денис паслер, артем жога, владимир жога
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Екатеринбург, Донецкая Народная Республика, Денис Паслер, Артем Жога, Владимир Жога
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" прошло в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге.
Участники акции Бессмертный полк в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Екатеринбурга с 11.00 до 12.00 по местному времени (09.00-10.00 мск). Маршрут пролегал от улицы Толмачева по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. В уральской столице "Бессмертным полком" прошли порядка 150 тысяч человек.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Горно-Алтайске прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 09:10
В акции участвовали в том числе врио главы региона Денис Паслер, который держал в руках портрет своего прадеда, ушедшего на фронт в 1942 году, и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога - он был с портретом сына, Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году в Волновахе.
До начала шествия люди смотрели на экранах парад, пели песни военных лет, кричали "Ура". Не помешал памятной акции и накрапывающий дождь.
В очном формате акция состоялась еще в нескольких городах Свердловской области, имеющих звание "Город трудовой доблести": в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители других муниципальных образований региона смогли присоединиться к мероприятию в онлайн формате.

Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Вид на Барнаул - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Барнауле впервые за три года прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 07:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЕкатеринбургДонецкая Народная РеспубликаДенис ПаслерАртем ЖогаВладимир Жога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала