https://ria.ru/20250509/ekaterinburg-2015938729.html
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2025
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:05:00+03:00
2025-05-09T10:05:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. Участники Всероссийской акции памяти "Бессмертный полк" шли по улицам Екатеринбурга с 11.00 до 12.00 по местному времени (09.00-10.00 мск). Маршрут пролегал от улицы Толмачева по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. В уральской столице "Бессмертным полком" прошли порядка 150 тысяч человек. В акции участвовали в том числе врио главы региона Денис Паслер, который держал в руках портрет своего прадеда, ушедшего на фронт в 1942 году, и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога - он был с портретом сына, Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году в Волновахе. До начала шествия люди смотрели на экранах парад, пели песни военных лет, кричали "Ура". Не помешал памятной акции и накрапывающий дождь. В очном формате акция состоялась еще в нескольких городах Свердловской области, имеющих звание "Город трудовой доблести": в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители других муниципальных образований региона смогли присоединиться к мероприятию в онлайн формате.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/gorno-altajsk-2015924549.html
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общество, россия, екатеринбург, донецкая народная республика, денис паслер, артем жога, владимир жога
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Екатеринбург, Донецкая Народная Республика, Денис Паслер, Артем Жога, Владимир Жога
В Екатеринбурге прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в Екатеринбурге после трехлетнего перерыва