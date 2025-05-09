В Екатеринбурге впервые представили современную военную технику на параде
В Екатеринбурге на параде показали более 10 единиц современной военной техники
© пресс-служба правительства Свердловской областиВоенный парад в Екатеринбурге. Кадр видео
© пресс-служба правительства Свердловской области
Военный парад в Екатеринбурге. Кадр видео. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) впервые представил более 10 единиц современной военной техники на военном параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Среди образцов вооружения и военной техники, впервые представленных на Параде Победы в Екатеринбурге, танк Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М "Бережок", зенитная ракетная система С-300В4, бронеавтомобиль "Буран", защищенный автомобиль специального назначения "Титан", медицинский бронеавтомобиль "Линза", комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск", понтонный автомобиль ПП-2005, самоходная дымовая машина ТДА-3, а также мотовездеходы "Улан" и "Буря", гусеничные самоходные радиоуправляемые комплексы дистанционного разминирования "Уран-6" и радиоуправляемый роботизированный комплекс РБТК", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что на автомобильных платформах по главной площади города впервые провезли беспилотные летательные аппараты самолетного типа "Суперкам", коптерного типа "Сталкер", а также ударные FPV-дроны "Упырь", "Заноза", "Пиранья", "Князь Вандал Новгородский", "Микроб", "Бумеранг" и FPV-дроны самолетного типа "Молния-1", "Молния-1ИИ" и "Молния-2".
В составе пеших расчетов впервые прошли иностранные курсанты Уральского юридического института министерства внутренних дел РФ из Монголии.
В общей сложности, по главной площади уральской столицы впервые с начала специальной военной операции проехали более 90 единиц исторической и современной военной техники, а также прошли более 2,2 тысяч человек, среди которых боле 600 участников СВО.