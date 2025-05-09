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Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники - РИА Новости, 09.05.2025
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12:06 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/efimov-2015514571.html
Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники
Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники - РИА Новости, 09.05.2025
Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники
В Москве на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро разместили 14 трехметровых светодиодных светильников, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:06:00+03:00
2025-05-09T12:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро разместили 14 трехметровых светодиодных светильников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Станция "ЗИЛ" возводится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Как уточнил заммэра, уже сооружены основные конструкции платформы объекта, строители приступили к архитектурной отделке."Цоколи путевых стен покрывают темным габбро, а пол – светло-серым сибирским гранитом. Также на платформенном участке завершена установка 14 трехметровых светодиодных светильников, которые смонтированы на потолочные кронштейны", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, станция "ЗИЛ" обеспечит связь с МЦК и перспективной Бирюлевской линией метро, в ходе работ создается задел для возведения будущих пересадок.Троицкая линия длиной более 43 километров с 17 станциями пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, каким будет облик станции "Вавиловская" Троицкой ветки метро.
https://ria.ru/20250507/efimov-2015357897.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" установили трехметровые светодиодные светильники

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро разместили 14 трехметровых светодиодных светильников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Станция "ЗИЛ" возводится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Как уточнил заммэра, уже сооружены основные конструкции платформы объекта, строители приступили к архитектурной отделке.
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"Цоколи путевых стен покрывают темным габбро, а пол – светло-серым сибирским гранитом. Также на платформенном участке завершена установка 14 трехметровых светодиодных светильников, которые смонтированы на потолочные кронштейны", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, станция "ЗИЛ" обеспечит связь с МЦК и перспективной Бирюлевской линией метро, в ходе работ создается задел для возведения будущих пересадок.
Троицкая линия длиной более 43 километров с 17 станциями пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, каким будет облик станции "Вавиловская" Троицкой ветки метро.
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