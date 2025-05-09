https://ria.ru/20250509/efimov-2015514571.html

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники - РИА Новости, 09.05.2025

Ефимов: на станции метро "ЗИЛ" разместили трехметровые светильники

В Москве на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро разместили 14 трехметровых светодиодных светильников, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:06:00+03:00

2025-05-09T12:06:00+03:00

2025-05-09T12:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Москве на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро разместили 14 трехметровых светодиодных светильников, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Станция "ЗИЛ" возводится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Как уточнил заммэра, уже сооружены основные конструкции платформы объекта, строители приступили к архитектурной отделке."Цоколи путевых стен покрывают темным габбро, а пол – светло-серым сибирским гранитом. Также на платформенном участке завершена установка 14 трехметровых светодиодных светильников, которые смонтированы на потолочные кронштейны", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, станция "ЗИЛ" обеспечит связь с МЦК и перспективной Бирюлевской линией метро, в ходе работ создается задел для возведения будущих пересадок.Троицкая линия длиной более 43 километров с 17 станциями пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, каким будет облик станции "Вавиловская" Троицкой ветки метро.

https://ria.ru/20250507/efimov-2015357897.html

https://ria.ru/20250506/efimov-2015197338.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы