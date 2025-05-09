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В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:23 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/dzhakarta-2015927280.html
В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы
В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы
Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:23:00+03:00
2025-05-09T09:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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индонезия
джакарта
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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу утром на территории школы при российском посольстве в Джакарте состоялся праздничный концерт, посвященный празднику Великой Победы. "Наверное, только теперь, с расстояния восьми десятилетий, мы в полной мере осознаем истинные масштабы и величие подвига наших героев. Мы не имеем права забывать и о том, что именно наш народ, как ни пытаются сейчас наши недруги исказить и переписать историю, избавил мир от фашизма, вернул свободу и чувство собственного достоинства сотням миллионов людей в самых разных уголках и странах мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, открывая мероприятие. Концерт посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Казахстана и Белоруссии. В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Перед гостями концерта с танцевальными номерами выступили и юные друзья России из Индонезии.
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
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в мире, россия, индонезия, джакарта
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Индонезия, Джакарта
В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы

В Джакарте состоялся праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы

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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу утром на территории школы при российском посольстве в Джакарте состоялся праздничный концерт, посвященный празднику Великой Победы.
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"Наверное, только теперь, с расстояния восьми десятилетий, мы в полной мере осознаем истинные масштабы и величие подвига наших героев. Мы не имеем права забывать и о том, что именно наш народ, как ни пытаются сейчас наши недруги исказить и переписать историю, избавил мир от фашизма, вернул свободу и чувство собственного достоинства сотням миллионов людей в самых разных уголках и странах мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, открывая мероприятие.
Концерт посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Казахстана и Белоруссии.
В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Перед гостями концерта с танцевальными номерами выступили и юные друзья России из Индонезии.
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