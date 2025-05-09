https://ria.ru/20250509/dzhakarta-2015927280.html

В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы

В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Джакарте прошел концерт в честь 80-летия Победы

Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:23:00+03:00

2025-05-09T09:23:00+03:00

2025-05-09T09:23:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу утром на территории школы при российском посольстве в Джакарте состоялся праздничный концерт, посвященный празднику Великой Победы. "Наверное, только теперь, с расстояния восьми десятилетий, мы в полной мере осознаем истинные масштабы и величие подвига наших героев. Мы не имеем права забывать и о том, что именно наш народ, как ни пытаются сейчас наши недруги исказить и переписать историю, избавил мир от фашизма, вернул свободу и чувство собственного достоинства сотням миллионов людей в самых разных уголках и странах мира", - отметил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, открывая мероприятие. Концерт посетили несколько сотен человек, в том числе главы дипломатических миссий Казахстана и Белоруссии. В ходе концерта гостям были представлены песни и стихотворения на военную тематику, а также танцевальные номера. Перед гостями концерта с танцевальными номерами выступили и юные друзья России из Индонезии.

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

https://ria.ru/20250509/indoneziya-2015926109.html

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