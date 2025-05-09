https://ria.ru/20250509/dnepr-2016015879.html

ВСУ за неделю потеряли более 410 военных в зоне действия "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли более 410 военных в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 09.05.2025

ВСУ за неделю потеряли более 410 военных в зоне действия "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" за период с 3 по 8 мая уничтожили более 410 военных Украины и 11 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:54:00+03:00

2025-05-09T12:54:00+03:00

2025-05-09T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" за период с 3 по 8 мая уничтожили более 410 военных Украины и 11 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины