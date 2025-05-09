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Российские дипломаты возложили венки в Варшаве, несмотря на провокации

Российские дипломаты возложили венки в Варшаве, несмотря на провокации - РИА Новости, 09.05.2025

Российские дипломаты возложили венки в Варшаве, несмотря на провокации

Российские дипломаты в День Победы возложили венки к монументу на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, несмотря на провокации проукраинских... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:07:00+03:00

2025-05-09T13:07:00+03:00

2025-05-09T15:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Российские дипломаты в День Победы возложили венки к монументу на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, несмотря на провокации проукраинских хулиганов, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу посол России в Польше Сергей Андреев и другие дипломаты прибыли на мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, чтобы возложить венки в День Победы. Им пытались помешать антироссийские активисты. Незадолго до церемонии возложения некий литовский скульптор при участии граждан Украины установил на кладбище оскорбительную инсталляцию. Когда Андреев прибыл на место, хулиганы стали выкрикивать оскорбления и пытались помешать церемонии. Возле центрального памятника несколько украинцев улеглись на бетонные плиты. Несмотря на это, посол смог добраться до места возложения при поддержке местных пророссийских активистов, в частности партии "Фронт". Они оградили дипломатов кольцом, помешав хулиганам устраивать провокации и сделав возможным возложение венков. Во время аналогичной церемонии на этом же кладбище 9 мая 2022 года Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут появились полицейские, которые оттеснили толпу, посол с сопровождающими покинули место нападения.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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https://ria.ru/20250509/parad-2015991433.html

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Российские дипломаты возложили цветы к монументу на кладбище советских воинов в Варшаве Российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым возложили цветы к монументу на кладбище советских воинов в Варшаве. Проведению церемонии пытались помешать проукраинские хулиганы, но безуспешно 2025-05-09T13:07 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, варшава, сергей андреев, 80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, николас мадуро