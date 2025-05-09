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Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:05 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/diplomaty-2015911386.html
Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ
Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ
Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:05:00+03:00
2025-05-09T07:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских мероприятиях и получают поддержку, рассказал РИА Новости в преддверии Дня Победы директор Фонда ветеранов дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чхиквадзе. "У нас участников (Великой Отечественной - ред.) войны и тружеников тыла - 15 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из них трое - это участники войны. Он отметил, что с привлечением ветеранов проходят различные мероприятия, в качестве примера упомянув посещение ими в конце апреля школы-интерната МИД России и выступление перед воспитанниками. Пятью годами ранее, на 75-летие Победы, был издан буклет с информацией о боевом пути каждого из таких ветеранов. Кроме этого, со своей стороны фонд оказывает ветеранам поддержку. "Каждый ветеран получит денежное пособие от фонда и от совета ветеранов (МИД РФ), продовольственную корзину, открытку с поздравлением, с подписью министра иностранных дел (Сергея Лаврова), цветы", - рассказал также директор фонда в свете 80-летия Победы.
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общество, россия, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

Чхиквадзе: среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских мероприятиях и получают поддержку, рассказал РИА Новости в преддверии Дня Победы директор Фонда ветеранов дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чхиквадзе.
"У нас участников (Великой Отечественной - ред.) войны и тружеников тыла - 15 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из них трое - это участники войны.
Он отметил, что с привлечением ветеранов проходят различные мероприятия, в качестве примера упомянув посещение ими в конце апреля школы-интерната МИД России и выступление перед воспитанниками. Пятью годами ранее, на 75-летие Победы, был издан буклет с информацией о боевом пути каждого из таких ветеранов. Кроме этого, со своей стороны фонд оказывает ветеранам поддержку.
"Каждый ветеран получит денежное пособие от фонда и от совета ветеранов (МИД РФ), продовольственную корзину, открытку с поздравлением, с подписью министра иностранных дел (Сергея Лаврова), цветы", - рассказал также директор фонда в свете 80-летия Победы.
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