https://ria.ru/20250509/diplomaty-2015911386.html

Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

Среди отставных российских дипломатов насчитывается 15 ветеранов ВОВ

Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:05:00+03:00

2025-05-09T07:05:00+03:00

2025-05-09T07:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей лавров

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пятнадцать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла насчитывается среди отставных российских дипломатов, они участвуют в просветительских мероприятиях и получают поддержку, рассказал РИА Новости в преддверии Дня Победы директор Фонда ветеранов дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чхиквадзе. "У нас участников (Великой Отечественной - ред.) войны и тружеников тыла - 15 человек", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из них трое - это участники войны. Он отметил, что с привлечением ветеранов проходят различные мероприятия, в качестве примера упомянув посещение ими в конце апреля школы-интерната МИД России и выступление перед воспитанниками. Пятью годами ранее, на 75-летие Победы, был издан буклет с информацией о боевом пути каждого из таких ветеранов. Кроме этого, со своей стороны фонд оказывает ветеранам поддержку. "Каждый ветеран получит денежное пособие от фонда и от совета ветеранов (МИД РФ), продовольственную корзину, открытку с поздравлением, с подписью министра иностранных дел (Сергея Лаврова), цветы", - рассказал также директор фонда в свете 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

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общество, россия, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне